Primos de cuatro y cinco meses bajo vigilancia por sospecha de sarampión

San Pedro Sula, Honduras.

Dos primos de cuatro y cinco meses de edad permanecen bajo vigilancia médica por sospechas de sarampión en San Pedro Sula, luego de que presentaran síntomas asociados con la enfermedad y fueran remitidos al hospital Mario Catarino Rivas.

Así lo dio a conocer este martes el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría de dicho centro asistencial, quien indicó que los bebés fueron ingresados el lunes al hospital, donde pasaron la noche en observación debido a su corta edad y al riesgo de que desarrollaran complicaciones.

Mendoza indicó que ambos son originarios de Cofradía, donde actualmente hay un brote activo de sarampión, por lo que las autoridades sanitarias mantienen constante monitoreo desde hace una semana y han reforzado las brigadas de vacunación.

El especialista informó que al momento del ingreso, los lactantes presentaban fiebre y uno de ellos tenía tos, pero que evolucionaron favorablemente, por lo que recibieron el alta médica este martes.

Antes de abandonar el hospital, a los menores se les tomaron las muestras necesarias para confirmar o descartar la enfermedad, por lo que continuarán bajo seguimiento con el personal del centro de salud de la localidad, mientras se conocen los resultados.