Pedro Sola y Pati Chapoy son demandados tras incitar el maltrato animal en TV

El pasado lunes 6 de julio, a través del programa Ventaneando el cual se transmite completamente en vivo, Pedro Sola y Pati Chapoy hicieron desafortunados comentarios en contra de los perros y dueños de éstos que consienten y llevan a las mascotas a espacios pet friendly.
Y es que mientras que Pedro Sola dijo querer envenenar a los caninos y darle un balazo a los dueños de los perritos, su jefa y titular de Ventaneando apoyó los comentarios de Sola riendo, aplaudiendo y pidiendo que se les llevara a los amantes de los perros a un psiquiátrico, hoy a una semana de estos comentarios ya se han presentado cargos oficialmente en contra de los conductores.
A pesar de que Pedro Sola salió a leer una disculpa por sus comentarios, el público, así como asociaciones que apoyan a los animales, aseguran que no basta con solo pedir perdón, pues su programa tiene un gran alcance y promover el maltrato animal es un delito.
A través de las redes sociales el despacho animalista “Va por sus derechos”, compartió la fotografía de la demanda que presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el pasado 9 de julio, sin embargo un día después, es decir el 10 de julio se presentó otra demanda pero ante la Fiscalía General dela República ( FGR).
El despacho animalista considera que las razones para presentar dicha denuncia en contra de los conductores es por los ”hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo”.