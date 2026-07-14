Pedro Sola y Pati Chapoy son demandados tras incitar el maltrato animal en TV

México.

El pasado lunes 6 de julio, a través del programa Ventaneando el cual se transmite completamente en vivo, Pedro Sola y Pati Chapoy hicieron desafortunados comentarios en contra de los perros y dueños de éstos que consienten y llevan a las mascotas a espacios pet friendly.

Y es que mientras que Pedro Sola dijo querer envenenar a los caninos y darle un balazo a los dueños de los perritos, su jefa y titular de Ventaneando apoyó los comentarios de Sola riendo, aplaudiendo y pidiendo que se les llevara a los amantes de los perros a un psiquiátrico, hoy a una semana de estos comentarios ya se han presentado cargos oficialmente en contra de los conductores.

A pesar de que Pedro Sola salió a leer una disculpa por sus comentarios, el público, así como asociaciones que apoyan a los animales, aseguran que no basta con solo pedir perdón, pues su programa tiene un gran alcance y promover el maltrato animal es un delito.