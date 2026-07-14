Steven Spielberg, Nicole Kidman y Laura Dern se suman a los homenajes a Sam Neill

Los Ángeles.

Steven Spielberg, Nicole Kidman y Laura Dern son algunas de las celebridades que se sumaron a los homenajes a Sam Neill, el protagonista de 'Jurassic Park', quien falleció el pasado lunes a los 78 años.

En un comunicado a Variety, Spielberg aseguró sentirse entristecido por la muerte del actor neozelandés y aseguró que disfrutó mucho trabajar con él.

"Sam fue excepcionalmente colaborativo (...) Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque esto era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos", dijo el director de 'Jurassic Park'.Neill fue diagnosticado en 2022 con linfoma de células T angioinmunoblástico, no obstante, la familia afirmó que su repentina muerte no se debió al cáncer.

La noticia ha provocado numerosas muestras de pesar, entre ellas la de Laura Dern, su compañera de reparto en 'Jurassic Park' (1993), 'Jurassic Park III' (2001) y 'Jurassic World: Dominion' (2022) , quien compartió unas emotivas palabras con la revista People.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida... Me demostró la máxima lealtad, protección y amor, siempre con un ingenio sutil (...) Era un caballero auténtico y noble, el galán de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant", dijo la actriz haciendo referencia a su personaje en la franquicia.