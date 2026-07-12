"Así de simple": Sheynnis Palacios presume su amor con Carlos Arias

El Salvador.

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, hizo oficial su relación con el actor, creador de contenido y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias.

Para confirmar el romance, la pareja compartió románticas fotografías y un video en sus cuentas de Instagram, donde se les ve muy sonrientes y abrazados durante un paseo en yate en El Salvador.

La reina de belleza nicaragüense puso fin a los rumores que circulaban desde hace varios meses publicando un carrusel de fotos.

Ella acompañó su publicación con el mensaje "Así de simple", mientras que Carlos Arias escribió en su perfil "Encontré paz que se siente como en casa". Además, compartieron un tierno video bailando que acompañaron con un corazón rojo.