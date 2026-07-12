"Así de simple": Sheynnis Palacios presume su amor con Carlos Arias

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, hizo oficial su relación con el actor, creador de contenido y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias.
Para confirmar el romance, la pareja compartió románticas fotografías y un video en sus cuentas de Instagram, donde se les ve muy sonrientes y abrazados durante un paseo en yate en El Salvador.
La reina de belleza nicaragüense puso fin a los rumores que circulaban desde hace varios meses publicando un carrusel de fotos.
Ella acompañó su publicación con el mensaje "Así de simple", mientras que Carlos Arias escribió en su perfil "Encontré paz que se siente como en casa". Además, compartieron un tierno video bailando que acompañaron con un corazón rojo.
De las Bahamas a El Salvador
Esta confirmación llega después de una serie de pistas que la pareja había dejado en redes sociales.
Todo comenzó a finales de mayo cuando ambos viajaron a las Bahamas para celebrar el cumpleaños número 26 de Sheynnis, compartiendo imágenes en locaciones similares.
Posteriormente, se les vio disfrutando de la navegación en el Lago de Coatepeque, El Salvador, donde finalmente se tomaron su primera sesión de fotos oficial como pareja.
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