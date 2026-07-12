Young Miko conquista Europa con "Late Checkout Tour"

El verano se ha encendido con el comienzo oficial de la gira de Young Miko. La artista ha inaugurado su Late Checkout Tour en el Roskilde Festival de Dinamarca, marcando el inicio de su gira más exigente y ambiciosa de toda su carrera.

De ahí, el viaje ha continuado en Alemania, pasando primero por el Latin Airport Festival y con un lleno absoluto en toda regla en el Carlswerk Victoria de Colonia. Y es que estamos hablando de un recorrido de 31 fechas repartidas en 11 países.

Este despliegue deja claro el salto de gigante que la artista ha dado en el último año, expandiendo su influencia mucho más allá de sus mercados habituales y conectando con audiencias nuevas.

Ahora, Young Miko se prepara para su llegada a España. Los días 11, 25 y 27 de julio de 2026 estará en Málaga, A Coruña y Valencia en unos reencuentros con su público español, ese que lleva acompañándola desde sus inicios.

Quienes asistan a estos shows se van a encontrar con una artista entregada con lo que ha construido en la era de Do Not Disturb. El repertorio de la gira repasa temas que sus seguidores ya cantan de memoria como Aquel Diciembre, Likey Likey, Dream Team y What's Ur Vibe?, sin dejar fuera otros éxitos ya consolidados de la talla de WASSUP, Lisa, Chulo Pt. 2 o COLMILLO.

Young Miko se hace acompañar en esta ocasión por una banda con todas las de la ley —batería, bajo, guitarra y coros—, lo que aporta una fuerza mucho más eléctrica y orgánica a su propuesta sonora.

A esto se le suman pantallas que proyectan un universo visual directamente enlazado con la estética de su álbum, logrando que el concierto se sienta como una experiencia envolvente y cuidada al milímetro.

La respuesta del público sigue siendo masiva. Las paradas en Ámsterdam, programada para este 8 de julio, y Londres, para el 10 de julio, ya cuentan con el cartel de todo vendido colgado en las taquillas, confirmando la gran acogida en suelo europeo.

El paso por el continente se alargará hasta finales de este mes de julio, sirviendo de antesala para su desembarco en México durante el mes de septiembre.

Finalmente, antes de que acabe el año, Young Miko recorrerá las principales plazas de Estados Unidos, incluyendo ciudades clave como Miami, Atlanta, Houston, Orlando, Nueva York y Los Ángeles, cerrando de esta manera el periplo internacional más gigantesco y ambicioso de toda su trayectoria.