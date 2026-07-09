Suspenden cuenta de X de Pati Chapoy tras "funa" a Pedrito Sola

México.

Luego de las críticas en contra de Pedro Sola por sus polémicas declaraciones en contra de los perritos, parece ser que a Pati Chapoy también le habría salpicado este problema, pues se confirmó la “deshabilitación” de su cuenta.

Si bien es cierto, Pedrito Sola es uno de los principales protagonistas de esta polémica en contra de los animales, muchos también responsabilizan a Pati Chapoy, titular de Ventaneando.

En el polémico video que circula en redes sociales, usuarios señalan que Pati presuntamente habría aplaudido las declaraciones del conductor, y hasta presuntamente habría llegado a estar de acuerdo con él.