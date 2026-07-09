Suspenden cuenta de X de Pati Chapoy tras "funa" a Pedrito Sola

Luego de las críticas en contra de Pedro Sola por sus polémicas declaraciones en contra de los perritos, parece ser que a Pati Chapoy también le habría salpicado este problema, pues se confirmó la “deshabilitación” de su cuenta.
Si bien es cierto, Pedrito Sola es uno de los principales protagonistas de esta polémica en contra de los animales, muchos también responsabilizan a Pati Chapoy, titular de Ventaneando.
En el polémico video que circula en redes sociales, usuarios señalan que Pati presuntamente habría aplaudido las declaraciones del conductor, y hasta presuntamente habría llegado a estar de acuerdo con él.
De manera casi inmediata, internautas pidieron que se reportara también la cuenta de Chapoy, ya que según ellos, comparte culpa con Pedrito Sola. La mañana de este jueves, sorprendió que la cuenta de X de la presentadora ya no estaba disponible.
Cabe señalar que este presunto bloqueo no se ha confirmado que sea debido a la polémica sobre las mascotas, aunque varios creen que está relacionado directamente a dicho problema.
Tras la viralidad de sus comentarios, Pedro Sola tuvo que romper el silencio en Ventaneando respecto al tema, el conductor se dijo apenado por lo dicho y atribuyó lo sucedido a su edad