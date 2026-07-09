Catherine Zeta-Jones, prima de Bonnie Tyler, se despide de la artista

Londres, Inglaterra.

El cantante Clif Richard, la actriz Catherine Zeta Jones y otras personalidades del mundo de la cultura y la política han lamentado el fallecimiento hoy, a los 75 años, de la cantante galesa Bonnie Tyler.

La actriz Catherine Zeta-Jones, prima lejana de la cantante, publico un sentido mensaje en Instagram: "Mi corazón está roto. Nuestra Reina Bonnie..... has sido una parte muy importante de mi vida. Que duermas bien, hermosa dama".

Aunque su parentesco era político, la relación entre ambas siempre fue estrecha, sólida y profundamente afectuosa. Tyler estaba casada con Robert Sullivan, primo hermano de la oscarizada actriz.

"Bonnie estaba casada con mi primo y ha sido parte de mi vida. Nos fotografiaron aquí juntos la noche antes de mi boda. Ella cantó y lo sacudió en mi boda", evoca la esposa de Michael Douglas (81).

Catherine Zeta-Jones se casó con el actor Michael Douglas en el año 2000. Una ceremonia en la que la voz ronca de Tyler se convirtió en la banda sonora de la celebración.

"Una mujer extraordinaria con la voz a juego. Una artista única en su clase, que fácilmente podría haber sido comediante porque era una de las personas más divertidas que he conocido. "Gracias, Bonnie, por la alegría que trajiste a tantos", concluyó Zeta Jones.