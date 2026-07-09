Es falso que el IP anunció alza del 30% a la tasa vehicular en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el Gobierno, a través del Instituto de la Propiedad (IP), anunció un incremento del 30% a la tasa vehicular a nivel nacional. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registro oficial del Gobierno ni del IP que confirme un aumento del 30% en la tasa vehicular. Además, la portavoz del IP y el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial confirmaron que no se ha anunciado un incremento de ese porcentaje. "Gobierno, a través del IP, anuncia un incremento a la Tasa Vehicular del 30 % a nivel nacional", dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 8 de julio.

En primer lugar, búsquedas en la web no encontraron información en medios de comunicación que respaldara la afirmación de un supuesto incremento del 30 % a la Tasa Vehicular a nivel nacional. Asimismo, una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales del Instituto de la Propiedad en X , Facebook , Instagram y TikTok no encontró comunicados, publicaciones o avisos que anunciaran un aumento del 30% en la Tasa Vehicular para 2026. De igual forma, una pesquisa en el sitio web y en las redes sociales oficiales del Gobierno de Honduras ( X , Facebook , Instagram y TikTok ) tampoco encontró información que respaldara la narrativa viral. Las búsquedas permitieron confirmar que ni el Instituto de la Propiedad ni el Gobierno de Honduras han informado, a través de sus canales oficiales, sobre un supuesto incremento del 30 % a la Tasa Vehicular a nivel nacional. Consultado por LA PRENSA Verifica, el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Argueta, confirmó que el Gobierno no ha aprobado ni anunciado un aumento del 30% en la tasa vehicular anual. LA PRENSA Verifica también contactó a la portavoz del Instituto de la Propiedad, Bessy Alvarado, quien confirmó que la información es falsa y afirmó que “la tasa vehicular se mantiene sin modificaciones desde 2002”.

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