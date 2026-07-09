Johana Bermúdez no dijo que las playas hondureñas le pertenecen al Partido Nacional

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, una supuesta declaración en la que afirma que las playas de Honduras pertenecen a ese instituto político y pide a la comunidad garífuna desalojarlas. Sin embargo, es falso. No existen registros públicos, entrevistas, publicaciones o declaraciones que demuestren que la congresista haya emitido esas palabras. Además, la congresista confirmó a LA PRENSA Verifica que no realizó esa declaración.

“Le pedimos a toda esa gentuza garifuna que desaloje por las buenas las playas porque esas playas les pertenece al partido nacional y las vamos a vender” dice el texto interpuesto en una imagen de la diputada Bermúdez. El lunes 6 de julio de 2026 se registraron desalojos en la comunidad garífuna de San Juan, municipio de Tela, Atlántida, donde un operativo policial terminó en enfrentamientos entre los agentes y pobladores que se oponían a abandonar el territorio, como informó LA PRENSA. Como resultado, al menos cuatro integrantes de la comunidad fueron detenidos y trasladados a una posta policial, mientras organizaciones garífunas denunciaron un uso excesivo de la fuerza y una fuerte presencia de policías y militares en la zona. Los hechos provocaron la reacción de distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) solicitó la liberación de las personas detenidas y reiteró que la comunidad de San Juan mantiene la posesión ancestral de los territorios. Asimismo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias relacionadas con los derechos territoriales del pueblo garífuna, por lo que insistió en que cualquier actuación estatal debe respetar esos fallos.

Cita falsa

Una búsqueda en Google Lens con el contenido viral no arrojó resultados que confirmen la autenticidad de la cita y, además, solo llevaban a la misma publicación desinformante. Se realizó una pesquisa en Google con las palabras clave "Johana Bermúdez + playas + Partido Nacional + Honduras", sin encontrar registros en medios de comunicación confiables o fuentes oficiales que documenten la supuesta declaración. También se hicieron búsquedas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales. No se hallaron coincidencias más allá de la publicación viral, lo que indica que la frase no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes oficiales. Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de la congresista en Facebook , Instagram y X ; sin embargo, no se encontró ninguna publicación que respalde la supuesta cita viral. Lo único que encontró el rastreo fue un comunicado relacionado con los acontecimientos en la comunidad garífuna de San Juan. En el escrito, Bermúdez reiteró su solidaridad con el pueblo garífuna tras los acontecimientos ocurridos y afirmó que “la violencia no constituye una solución para ninguna crisis”.

La violencia nunca será el camino para resolver ninguna crisis. Reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento al pueblo garífuna ante los recientes acontecimientos.



Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación objetiva, transparente e... — DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) July 7, 2026