Gabriela Castellanos se pronuncia sobre el regreso de Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA

Castellanos manifestó que el expresidente Hernández tiene derecho a retornar a Honduras como cualquier ciudadano; no obstante, indicó que será el Ministerio Público la institución encargada de definir si existen elementos legales para emprender acciones en su contra.

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se pronunció en las últimas horas sobre el anunciado retorno del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras.

Hernández tiene programado regresar al país el próximo 26 de julio, a las 9:00 de la mañana, luego de ser condenado, en 2024, en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y, en diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le otorgó un indulto.

Castellanos recordó que el CNA presentó una denuncia contra el exgobernante por una supuesta red de corrupción vinculada a su administración, investigación en la que la organización recopiló documentación y entregó los hallazgos a las autoridades correspondientes.

La titular del CNA explicó que la información obtenida durante las investigaciones fue presentada inicialmente en Washington y posteriormente remitida al Ministerio Público para que esta institución pudiese darle seguimiento.

“Nosotros denunciamos al expresidente Hernández mediante un mecanismo de investigación sobre una red de corrupción. Entregamos toda la información del gobierno del expresidente Juan Orlando al Ministerio Público; por ende, será la Fiscalía la responsable de darle continuidad a nuestras investigaciones y presentar un requerimiento fiscal si así lo puede justificar”, subrayó Castellanos.

La funcionaria señaló que cualquier decisión sobre un eventual proceso judicial contra Hernández no corresponde al CNA, sino exclusivamente al Ministerio Público, que deberá analizar las pruebas y determinar si estas sustentan una acción penal.

Asimismo, reiteró que el retorno del exmandatario al territorio hondureño está amparado por su condición de ciudadano hondureño y que no existe impedimento para su ingreso al país.

Sin embargo, enfatizó que, si la Fiscalía encuentra elementos suficientes, será esa institución la que deberá proceder conforme a la ley y determinar las acciones legales que correspondan.

Castellanos agregó que el papel del CNA fue realizar las investigaciones y presentar la información recopilada, mientras que la responsabilidad de continuar con los procesos y tomar decisiones jurídicas recae en las autoridades competentes.