CNA advierte riesgos de elegir funcionarios con intereses políticos en el CNE y TJE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Castellanos advirtió que la democracia hondureña ha sufrido un deterioro progresivo a lo largo del tiempo, producto de prácticas políticas que han debilitado su institucionalidad .

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA ), Gabriela Castellanos, se pronunció este miércoles sobre el proceso de selección de los nuevos funcionarios que deberán ocupar los cargos vacantes en los organismos electorales del país, tras recientes destituciones.

“En Honduras, la democracia no se cayó de un día para otro, se fue fracturando parte por parte hasta volver costumbre una práctica política peligrosa, repartirla”, expresó.

La titular del CNA hizo referencia a la reciente destitución de cinco autoridades electorales, lo que abre un nuevo proceso de elección de sus sustitutos en instancias como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

En ese contexto, enfatizó que el país no necesita repetir esquemas del pasado, señalando que cuando las autoridades electorales responden a intereses partidarios, se compromete el interés común. “El país no necesita más de lo mismo”, sostuvo.

Castellanos subrayó que la elección no debe centrarse únicamente en nombres, sino en principios, destacando la importancia de seleccionar personas con capacidad técnica, habilidades de diálogo e independencia absoluta, así como trayectorias sólidas que resistan presiones externas.

Asimismo, pidió descartar cualquier tipo de compromisos políticos o favores en el proceso. “Implica descartar, sin excusas, los compromisos, los favores y las cuotas de poder”, afirmó.

La directora del CNA indicó que el Congreso Nacional no solo evaluará perfiles, sino que tendrá en sus manos la responsabilidad de devolver la confianza ciudadana en el sistema electoral.

La titular del organismo hizo un llamado a garantizar procesos abiertos y transparentes, libres de negociaciones partidarias.

“La ciudadanía ya dio un paso al frente, hoy exigimos procesos abiertos, transparencia real y decisiones libres de cualquier negociación partidaria; la pregunta es simple, ¿van a repartir la democracia o van a defenderla?”, concluyó.