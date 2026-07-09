Cinco señales de alerta ante brote de sarampión en el sector Cofradía

Los ojos enrojecidos o llorosos son otra señal característica del sarampión. Este síntoma puede presentarse junto con sensibilidad a la luz e irritación ocular. La erupción en la piel es una de las señales más visibles. Generalmente inicia en el rostro y en la parte superior del cuello, para luego extenderse al tronco, brazos, piernas y el resto del cuerpo.