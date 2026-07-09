IA sexualiza a falsas aficionadas del Mundial para atraer usuarios a sitios de pago

San Pedro Sula, Honduras
No existen, nunca estuve en las graderías y tampoco celebraron un gol de su selección. Pero sus videos circulan en TikTok, X e Instagram como si una cámara las hubiera captado entre millas de aficionados durante el Mundial United 2026.
Son mujeres creadas con inteligencia artificial (IA), vestidas con camisetas ajustadas o recortadas de selecciones nacionales y colocadas en estadios también artificiales. Posan, sonríen, saltan, modelan y lanzan besos frente a la cámara.
Detrás de estas supuestas aficionadas, LA PRENSA Verifica y EH Verifica identifican un patrón de producción y difusión de contenido que explota el fervor futbolero, hipersexualiza la imagen de la mujer y la utiliza como gancho para atraer usuarios hacia plataformas de contenido por suscripción.
Una revisión de TikTok, X e Instagram permitió localizar siete perfiles que, en conjunto, han publicado más de un centenar de videos generados con IA bajo una fórmula prácticamente idéntica.
Tres de las cuentas operan en TikTok, dos en X y otras dos en Instagram. Sus publicaciones muestran a supuestas aficionadas de al menos 21 países, aunque los contenidos con mayor alcance corresponden a mujeres que visten las camisetas de Estados Unidos, México, Argentina y Portugal.
Cambian la bandera y la camiseta. El molde de mujer permanece.
Las protagonistas son jóvenes, delgadas, con cinturas estrechas, bustos pronunciados, piel uniforme y rostros que responden a un estándar elevado de belleza.
Las prendas deportivas aparecen ajustadas, recortadas o modificadas para mostrar escotes, abdomen y resaltar otros atributos físicos.
El partido queda fuera de la escena.
Los videos no muestran goles, jugadas o celebraciones colectivas. La cámara se concentra en el cuerpo de la supuesta aficionada y simula haberla encontrado de manera espontánea entre el público.
En varias secuencias, la mujer mira hacia otro lugar hasta que detecta la cámara. Entonces sonríe, posa, salta o lanza un beso.
El cuadro y los movimientos imitan los videos grabados por aficionados o cámaras de televisión durante los partidos.
Pero la escena nunca ocurrió.
El rastreo cronológico de las cuentas permitió establecer que estos perfiles comenzaron a publicar mujeres sintéticas vinculadas con el Mundial desde, al menos, el 10 de junio de 2026, un día antes del inicio del torneo organizado por la FIFA.
Desde entonces mantuvieron activa la fórmula. Algunas cuentas ya compartían imágenes similares antes de la competencia.
Publicaban mujeres generadas con IA usando vestidos, ropa deportiva, trajes de baño y otras prendas diseñadas para resaltar sus cuerpos.
El Mundial les proporcionó una nueva vitrina.
Mismo molde
La inteligencia artificial permitió a estos perfiles adaptar el contenido a la conversación futbolística del momento sin abandonar el patrón que ya utilizaban.
Las cuentas vistieron a las mujeres sintéticas con camisetas de selecciones, agregaron banderas y trasladaron las escenas a espacios que simulan estadios.
De esa forma, convirtieron a las protagonistas en supuestas aficionadas de Portugal, Argentina, México, Estados Unidos y otros países participantes.
LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificaron mujeres que supuestamente representan a, al menos, 21 nacionalidades.
Sin embargo, el análisis conjunto de los videos muestra poca diversidad en la representación física de las protagonistas.
La IA repite cuerpos delgados, cinturas marcadas, bustos prominentes y rostros estilizados.
Una publicación muestra a una supuesta portuguesa. La siguiente presenta a una argentina. Después aparece una estadounidense. Los colores cambian, pero las características corporales se mantienen.
La fórmula permite fabricar una aficionada para cada selección.
Los creadores no necesitan ingresar a un estadio, localizar a una mujer entre el público y grabar una reacción espontánea.
Las herramientas de IA permiten construir la imagen, elegir los rasgos físicos, modificar la vestimenta y colocar a la protagonista en un escenario artificial. Después pueden animarla.
El resultado son videos breves que imitan la estética de las grabaciones espontáneas difundidas durante grandes eventos deportivos.
La mujer parece reaccionar ante una cámara real y el estadio funciona como elemento para dar contexto a la escena.
La producción constante de los perfiles muestra la capacidad de repetir ese proceso a escala. Más de cien videos analizados utilizan pequeñas variaciones de una misma estructura visual.
La apariencia artificial, además, permanece oculta para buena parte de la audiencia.
El 85% de las publicaciones identificadas no incluye ninguna advertencia o etiqueta que informe que el contenido fue creado con inteligencia artificial.
Los perfiles tampoco explican en las descripciones que las mujeres son sintéticas. Por el contrario, publican los videos junto con referencias a países, selecciones o símbolos nacionales que refuerzan la apariencia de una escena vinculada con el Mundial.
La ausencia de etiquetado permite que una aficionada inexistente aparezca en el flujo de contenido de TikTok, X o Instagram como cualquier otra persona grabada desde una gradería.
Ese componente convierte el fenómeno en algo más que una repetición de estereotipos sobre el cuerpo femenino.
Los perfiles fabrican escenas falsas, las insertan en una conversación de actualidad y las presentan sin advertir, en la mayoría de los casos, que una inteligencia artificial produjo las imágenes.
El negocio detrás
Las visualizaciones no son el último destino de estos videos.
EH Verifica y LA PRENSA Verifica siguieron los enlaces disponibles en los perfiles analizados y encontraron que la mayoría dirige a los usuarios hacia plataformas de contenido por suscripción, entre ellas OnlyFans.
Las mujeres sintéticas funcionan como el primer contacto.
El usuario encuentra un video relacionado con una selección, observa a una supuesta aficionada y puede ingresar al perfil que publicó el contenido.
Desde allí, los enlaces abren una ruta hacia espacios donde el acceso a otras imágenes o publicaciones requiere una suscripción.
El fútbol atrae la conversación. La mujer sintética captura la mirada. El perfil conduce al usuario hacia el contenido de pago.
Los perfiles también publican de forma simultánea imágenes hipersexualizadas de mujeres fuera del contexto del Mundial.
Las muestran con diferentes prendas y en otros escenarios, pero mantienen el mismo énfasis en sus cuerpos.
La competencia futbolística se incorpora así a una estrategia de contenido que ya existía.
La IA facilita esa producción. Un creador puede fabricar múltiples mujeres, modificar sus características, cambiar la ropa y generar nuevos escenarios sin depender de una persona real frente a una cámara.
El Mundial ofrece, además, una conversación global que cambia con cada partido y cada selección.
Si Portugal concentra la atención, una mujer sintética puede vestir sus colores. Si Argentina domina las conversaciones, otra aficionada artificial aparece con la camiseta albiceleste.
La fórmula se adapta al país, pero mantiene intacto el elemento que busca captar al usuario: el cuerpo femenino.
Los más de cien videos identificados muestran cómo siete perfiles aprovecharon el Mundial United 2026 para insertar imágenes artificiales en el flujo de contenido futbolístico y dirigir parte de esa atención hacia espacios de monetización.
El 85% de las publicaciones no advierte que utiliza IA. Las mujeres no existen. Los estadios pueden ser artificiales. Las reacciones frente a la cámara nunca ocurrieron.
Pero las cuentas las presentan bajo la apariencia de aficionadas reales.
El patrón detectado por EH Verifica y LA PRENSA Verifica revela cómo la inteligencia artificial permite fabricar y multiplicar un mismo estereotipo femenino, adaptarlo a una conversación global y utilizarlo como herramienta de captación digital.
Durante el Mundial, la fórmula encontró su vitrina: 21 países, más de cien videos y mujeres que cambian de camiseta mientras la inteligencia artificial repite el mismo cuerpo.
Detrás de algunas de ellas, un enlace espera convertir la mirada del usuario en una suscripción.