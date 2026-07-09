IA sexualiza a falsas aficionadas del Mundial para atraer usuarios a sitios de pago

San Pedro Sula, Honduras

No existen, nunca estuve en las graderías y tampoco celebraron un gol de su selección. Pero sus videos circulan en TikTok, X e Instagram como si una cámara las hubiera captado entre millas de aficionados durante el Mundial United 2026.

Son mujeres creadas con inteligencia artificial (IA), vestidas con camisetas ajustadas o recortadas de selecciones nacionales y colocadas en estadios también artificiales. Posan, sonríen, saltan, modelan y lanzan besos frente a la cámara.

Detrás de estas supuestas aficionadas, LA PRENSA Verifica y EH Verifica identifican un patrón de producción y difusión de contenido que explota el fervor futbolero, hipersexualiza la imagen de la mujer y la utiliza como gancho para atraer usuarios hacia plataformas de contenido por suscripción.

Una revisión de TikTok, X e Instagram permitió localizar siete perfiles que, en conjunto, han publicado más de un centenar de videos generados con IA bajo una fórmula prácticamente idéntica.

Tres de las cuentas operan en TikTok, dos en X y otras dos en Instagram. Sus publicaciones muestran a supuestas aficionadas de al menos 21 países, aunque los contenidos con mayor alcance corresponden a mujeres que visten las camisetas de Estados Unidos, México, Argentina y Portugal.

Cambian la bandera y la camiseta. El molde de mujer permanece.

Las protagonistas son jóvenes, delgadas, con cinturas estrechas, bustos pronunciados, piel uniforme y rostros que responden a un estándar elevado de belleza.

Las prendas deportivas aparecen ajustadas, recortadas o modificadas para mostrar escotes, abdomen y resaltar otros atributos físicos.

El partido queda fuera de la escena.

Los videos no muestran goles, jugadas o celebraciones colectivas. La cámara se concentra en el cuerpo de la supuesta aficionada y simula haberla encontrado de manera espontánea entre el público.

En varias secuencias, la mujer mira hacia otro lugar hasta que detecta la cámara. Entonces sonríe, posa, salta o lanza un beso.

El cuadro y los movimientos imitan los videos grabados por aficionados o cámaras de televisión durante los partidos.

Pero la escena nunca ocurrió.

El rastreo cronológico de las cuentas permitió establecer que estos perfiles comenzaron a publicar mujeres sintéticas vinculadas con el Mundial desde, al menos, el 10 de junio de 2026, un día antes del inicio del torneo organizado por la FIFA.

Desde entonces mantuvieron activa la fórmula. Algunas cuentas ya compartían imágenes similares antes de la competencia.

Publicaban mujeres generadas con IA usando vestidos, ropa deportiva, trajes de baño y otras prendas diseñadas para resaltar sus cuerpos.

El Mundial les proporcionó una nueva vitrina.