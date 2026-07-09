Bonnie Tyler, una estrella que encontró refugio en Portugal

Estados Unidos.

La cantante británica Bonnie Tyler, fallecida en un hospital de Portugal a los 75 años, mantenía desde hacía décadas una estrecha relación con el Algarve, región del sur del país donde residía parte del año y donde fue ingresada en mayo tras sufrir un problema intestinal que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

La muerte de la artista fue anunciada por su familia y su equipo en un comunicado publicado en el perfil oficial de Tyler en Facebook, en el que señalaron que la intérprete falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal "como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

Tyler estaba ingresada desde hacía semanas en un centro médico de Faro, a 280 kilómetros al sur de Lisboa. La presencia de Tyler en Portugal no era circunstancial.

La artista tenía una casa en el Algarve y pasaba largas temporadas en esa región, una de las más turísticas del país, con una costa marcada por acantilados, playas y pequeñas localidades vinculadas históricamente a la pesca y al turismo.