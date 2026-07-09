Padre de Juan Flores: "Perder a un hijo así no es justo. Hubo insensibilidad humana. Él pedía ayuda. No lo ayudaron"

Tegucigalpa

Esta mañana se realiza el velatorio en Las Tapias, Mateo, del joven Juan Carlos Flores, el conductor de 24 años que fue asesinado a balazos ayer en la tercera avenida de Comayagüela.

El canal HCH entrevistó al padre de Flores, quien, profundamente consternado, expresó que espera que Dios le dé la conformidad necesaria, pues es sumamente difícil perder a un hijo. Asimismo, se refirió a las investigaciones del caso, manifestando que esa labor le corresponde enteramente a las autoridades:

“Ellos son los que hacen el trabajo, pero que no sometan a la gente a estar especulando si murió por robo o extorsión (...). Si en las investigaciones salen culpables, ellos deben actuar. La gente no puede estar diciendo por qué murió, porque la verdad no se sabe. Las investigaciones deben ir a fondo”.

“Yo como padre, paso en mi trabajo. No sé qué fue lo que pasó ni por qué murió él. Uno le deja las cosas a Dios; Él hace su trabajo. Soy el padre de mi hijo, me costó formarlo y perderlo así no es justo”.

Respecto a las últimas horas que compartió con su hijo, relató que ayer por la mañana se levantaron al mismo tiempo: “Yo le dije: Dios te cuide, hijo, que te fortalezca en tu trabajo. Ya como a las diez o las once de la mañana me avisaron que lo habían herido. Me fui al hospital y logré verlo, pero me salí porque lo estaban entubando; el doctor me dijo que le estaban drenando la sangre coagulada”.

El afectado señor también se refirió con indignación a los desgarradores videos que circularon en redes sociales tras el ataque: “Estando una autoridad allí, viendo a una persona con vida (...), él pidió ayuda y jamás lo auxiliaron. Hubo insensibilidad humana. Yo no he visto los videos, pero me dicen que él pedía ayuda, y con las autoridades allí presentes, no lo ayudaron. No fueron dignos de levantarlo y llevarlo a un hospital”.

Asimismo, el padre de Flores reiteró en varias ocasiones lo doloroso de la tragedia: “Es duro, peor a la edad de él, 24 años, lleno de vida, duele”.