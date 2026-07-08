Capturan a mecánico con pistola y municiones en Iriona, Colón

Iriona, Colón

La detención se produjo como parte de los operativos que las Fuerzas Armadas desarrollan de forma permanente en apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad y combatir la criminalidad en esa zona del litoral atlántico.

Un supuesto integrante de una estructura criminal independiente fue capturado durante un retén instalado por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch (FTC-Xatruch) en la comunidad de Champas, municipio de Iriona, departamento de Colón.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre identificado por las autoridades como Elder Linin Lezama Martínez, de profesión mecánico, quien fue requerido por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido, luego de que las autoridades le encontraran una pistola calibre 9 milímetros.

Durante la inspección también fue decomisado un cargador con más de 11 proyectiles sin percutir, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las evidencias del caso.

Las investigaciones preliminares indican que no se descarta que el arma asegurada haya sido utilizada en la comisión de hechos delictivos ocurridos en el departamento de Colón, por lo que será sometida a las pruebas periciales correspondientes.

El sospechoso fue remitido a la instancia competente para continuar con el proceso establecido por la ley.

La captura se registró en la comunidad de Champas, en el municipio de Iriona, uno de los sectores donde las fuerzas de seguridad mantienen retenes y patrullajes preventivos para contrarrestar la actividad de grupos delictivos.

Las Fuerzas Armadas señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia orientada a sacar de circulación armas de fuego portadas de manera ilegal y reducir los índices de violencia en el departamento de Colón.

Asimismo, reiteraron que continuarán ejecutando acciones conjuntas con la Policía Nacional en diferentes municipios del departamento para fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos.

La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch reafirmó su compromiso de mantener presencia permanente en la zona y de seguir desarrollando operaciones en beneficio de la población hondureña.