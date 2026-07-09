Asfura firma convenio para construir el nuevo Hospital de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS

El presidente Nasry Asfura firmó ayer miércoles un convenio de colaboración con la empresa española Dominion para desarrollar el nuevo Hospital de Puerto Cortés, un proyecto que busca fortalecer la red hospitalaria de la zona norte del país mediante la construcción de un moderno centro asistencial que entraría en funcionamiento en 2028. El acuerdo establece las bases de cooperación para el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del hospital, que será ejecutado con recursos respaldados por un programa del Gobierno de Dinamarca destinado a proyectos de carácter social.

En la firma del convenio participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro; y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, quienes acompañaron al mandatario durante la oficialización del proyecto. El representante de Dominion, Jaime Valderrama, explicó que el nuevo centro hospitalario contará con una infraestructura de 15,000 metros cuadrados, distribuida en dos niveles de 7,500 metros cuadrados cada uno, además de un estacionamiento con capacidad para 150 vehículos. Detalló que el hospital dispondrá de 140 camas de hospitalización, así como otras 60 camas destinadas a áreas de urgencias, recuperación y diferentes especialidades médicas, incorporando equipo de última generación para mejorar la atención de los pacientes.

