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Partido de hoy 9 de julio Mundial 2026: inician cuartos de final, hora y dónde ver

Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan este martes con un intenso duelo para definir al primer semifinalista.

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 08:28 -
  • Lesly Gutiérrez
Partido de hoy 9 de julio Mundial 2026: inician cuartos de final, hora y dónde ver

El Mundial 2026 entra este jueves en una nueva etapa con los cuartos de final
Estados Unidos.

¡Hoy comienza la fiesta grande! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, está entrando en su recta final y este jueves 9 de julio inician las acciones de los cuartos de final con un infartante duelo para conocer al primer semifinalista del torneo.

Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza, son los equipos que pelearán por meterse dentro de los mejores cuatro equipos de la Copa del Mundo, y en donde al final, solo uno podrá quedarse con el título.

Y los encargados de abrir el telón son Francia y Marruecos. Ambos equipos se vuelven a ver las caras en una justa mundialista, recordando aquella semifinal en Qatar 2022, que terminó con el marcador 2-0 a favor de los de Didier Deschamps.

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Los galos parten nuevamente como los favoritos, sin embargo, los africanos quieren seguir haciendo historia en un torneo donde ha dejado en el camino a varios de los favoritos al título y también donde buscan repetir la hazaña del Mundial pasado cuando alcanzaron las semifinales.

Francia viene de superar el Grupo I como líder. Hizo 9 puntos luego de vencer a Irak, Senegal y Noruega. Posteriormente, goleó a Suecia (3-0) en dieciseisavos y logró un ajustado triunfo ante Paraguay (1-0) en octavos.

Por su parte, Marruecos superó el Grupo C como segundo por debajo de Brasil. Ahí, empató 1-1 ante la Canarinha, triunfó ante Escocia (1-0) y luego hizo una gran remontada ante Haití en la jornada 3 de la fase de grupos (4-2). En dieciseisavos dejó en el camino a Países Bajos con una intensa tanda de penales y finalmente le endosó una goleada a Canadá (3-0) en octavos.

Partido de hoy en el Mundial 2026, horario y dónde verlo

- Francia vs Marruecos (2:00 pm en Honduras - Transmite: Telecadena 7/4 y Tigo Sports).

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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