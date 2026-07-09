Partido de hoy 9 de julio Mundial 2026: inician cuartos de final, hora y dónde ver

¡Hoy comienza la fiesta grande! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, está entrando en su recta final y este jueves 9 de julio inician las acciones de los cuartos de final con un infartante duelo para conocer al primer semifinalista del torneo.
Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza, son los equipos que pelearán por meterse dentro de los mejores cuatro equipos de la Copa del Mundo, y en donde al final, solo uno podrá quedarse con el título.
Y los encargados de abrir el telón son Francia y Marruecos. Ambos equipos se vuelven a ver las caras en una justa mundialista, recordando aquella semifinal en Qatar 2022, que terminó con el marcador 2-0 a favor de los de Didier Deschamps.
Los galos parten nuevamente como los favoritos, sin embargo, los africanos quieren seguir haciendo historia en un torneo donde ha dejado en el camino a varios de los favoritos al título y también donde buscan repetir la hazaña del Mundial pasado cuando alcanzaron las semifinales.
Francia viene de superar el Grupo I como líder. Hizo 9 puntos luego de vencer a Irak, Senegal y Noruega. Posteriormente, goleó a Suecia (3-0) en dieciseisavos y logró un ajustado triunfo ante Paraguay (1-0) en octavos.
Por su parte, Marruecos superó el Grupo C como segundo por debajo de Brasil. Ahí, empató 1-1 ante la Canarinha, triunfó ante Escocia (1-0) y luego hizo una gran remontada ante Haití en la jornada 3 de la fase de grupos (4-2). En dieciseisavos dejó en el camino a Países Bajos con una intensa tanda de penales y finalmente le endosó una goleada a Canadá (3-0) en octavos.
Partido de hoy en el Mundial 2026, horario y dónde verlo
- Francia vs Marruecos (2:00 pm en Honduras - Transmite: Telecadena 7/4 y Tigo Sports).