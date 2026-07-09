Partido de hoy 9 de julio Mundial 2026: inician cuartos de final, hora y dónde ver

Estados Unidos.

¡Hoy comienza la fiesta grande! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, está entrando en su recta final y este jueves 9 de julio inician las acciones de los cuartos de final con un infartante duelo para conocer al primer semifinalista del torneo.

Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza, son los equipos que pelearán por meterse dentro de los mejores cuatro equipos de la Copa del Mundo, y en donde al final, solo uno podrá quedarse con el título.

Y los encargados de abrir el telón son Francia y Marruecos. Ambos equipos se vuelven a ver las caras en una justa mundialista, recordando aquella semifinal en Qatar 2022, que terminó con el marcador 2-0 a favor de los de Didier Deschamps.