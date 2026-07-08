¡Taylor Swift también va por el Emmy! Estas son las nominaciones que recibió

Estados Unidos.

La película del último concierto de la gira de Taylor Swift, 'The Eras Tour: The Final Show', obtuvo este miércoles cinco nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, entre ellas a mejor especial de variedades pregrabado.

El largometraje sigue a Swift en el último concierto de 'The Eras Tour', en Vancouver (Canadá), en el que cantó gran parte de sus canciones, desde las de su álbum debut de 2006 hasta 'The Tortured Poets Department' (2024).

El filme, disponible en la plataforma Disney+, también está nominado a mejor dirección para un especial de variedades (Glenn Weiss), así como a montaje de imagen de un programa de variedades, mezcla de sonido y mejor dirección técnica y mejor trabajo de cámara.

Taylor Swift, que figura como productora e intérprete del proyecto, recaudó en los 21 meses que duró 'The Eras Tour' más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, marcando un hito en la historia de la industria musical.