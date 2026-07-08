Confirman ‘Cheetah Girls 4’ junto a una nueva generación

Este 8 de julio, Disney anunció oficialmente el desarrollo de The Cheetah Girls: Next Gen, la cuarta entrega de la popular franquicia. El filme reunirá a parte del elenco original y presentará a un grupo de jóvenes protagonistas encargadas de continuar el legado musical de la saga.

De acuerdo con la información oficial, Raven-Symoné retomará su papel como Galleria Garibaldi, mientras que Adrienne Bailon-Houghton volverá a interpretar a Chanel Simmons. Además, Sabrina Bryan tendrá una participación especial como Dorinda Thomas.

También regresarán Lynn Whitfield como Dorothea Garibaldi y Lori Alter como Juanita Simmons, las madres de Galleria y Chanel, respectivamente. En contraste, Kiely Williams, quien dio vida a Aqua en las películas originales, no figura entre los integrantes confirmados del reparto hasta el momento.

La nueva película trasladará la acción a África y combinará el regreso de las protagonistas originales con la incorporación de un nuevo grupo de adolescentes. La historia comenzará cuando Galleria y Chanel emprendan un viaje junto a Faith —la hija de Galleria— y tres jóvenes amigas para colaborar como voluntarias en un santuario de vida silvestre.

“En el camino, estas cuatro adolescentes pondrán a prueba su amistad, encontrarán su voz y descubrirán el verdadero espíritu Cheetah mientras salvan la reserva y finalmente suben al escenario como las nuevas Cheetah Girls”, describe la premisa compartida por Disney.

La nueva generación estará integrada por Leah Sava’ Jeffries, conocida por su trabajo en Percy Jackson and the Olympians, quien interpretará a Faith; Carmen Sanchez será Dior, la hermana de Chanel; Kaileen Chang dará vida a Ruby; Sophie Lennon interpretará a Brooklyn; y la debutante Kamogelo Ramashala será Kendi. A ellas se suma Sophia Bush, quien participará en un papel secundario como Jennifré.

La producción reunirá a varios nombres ligados históricamente a la franquicia. Debra Martin Chase, productora ejecutiva de las tres películas originales, volverá a desempeñar ese cargo junto con Raven-Symoné, quien además participará detrás de cámaras como productora ejecutiva.

La dirección estará a cargo de Billie Woodruff, responsable de la segunda película de la saga, mientras que el guion fue escrito por Kara Holden, Sarah Watson y Deborah Swisher. Adrienne Bailon-Houghton ejercerá como coproductora y las coreografías estarán en manos de Kyle Hanagami. El rodaje comenzará este mismo mes en Sudáfrica, escenario donde se desarrollará buena parte de la historia.

Raven-Symoné reaccionó al anuncio en su cuenta de Instagram con un video desde Sudáfrica, donde comenzará el rodaje de la película. “¡Está sucediendo, y es CHEETAHLICIOUS!”, escribió la actriz para celebrar el regreso de The Cheetah Girls.

Basada en la serie de libros de Deborah Gregory, The Cheetah Girls debutó en 2003 como una película original de Disney Channel y rápidamente llegó a ser uno de los mayores éxitos del canal.