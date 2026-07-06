El estreno de ‘Supergirl’ decepciona en taquilla global tras una inversión de $170 millones

El estreno de Supergirl, producción de Warner Bros. y DC Studios, dejó cifras iniciales por debajo de las proyecciones de la industria durante su primer fin de semana en cartelera.

La película registró 37.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además de 62.6 millones de dólares a nivel global, de acuerdo con los datos consolidados posteriores al fin de semana de estreno.

Las estimaciones iniciales del domingo situaban el debut en 38 millones de dólares a nivel doméstico y cerca de 68 millones de dólares en la taquilla mundial, pero las cifras finales fueron ligeramente inferiores.

La producción protagonizada por Milly Alcock forma parte del nuevo universo cinematográfico de DC, centrado en personajes vinculados a Superman, y en este caso sigue la historia de Kara Zor-El, prima del personaje principal.

El largometraje tuvo un presupuesto de producción cercano a los 170 millones de dólares, a los que se sumaron aproximadamente 120 millones en gastos de marketing, según cifras de la industria.

En este contexto, distintas estimaciones sitúan el punto de equilibrio financiero en torno a los 300 millones de dólares a nivel global, aunque otros análisis elevan esa cifra hasta los 375 millones de dólares, considerando la participación de las salas de cine en la recaudación.

Las proyecciones actuales estiman que el desempeño final de la película podría ubicarse alrededor de los 100 millones de dólares en el mercado norteamericano y entre 200 y 210 millones de dólares a nivel mundial.

Bajo ese escenario, fuentes de la industria calculan pérdidas potenciales que podrían situarse entre 80 y 120 millones de dólares en su recorrido en salas, dependiendo de la evolución de la taquilla en las próximas semanas.

El desempeño inicial de Supergirl se produce en un contexto de alta competencia en la cartelera de verano.

Entre los estrenos programados figuran producciones familiares y franquicias de gran escala como la película animada Minions & Monsters, la adaptación en acción real de Moana, el próximo proyecto de Christopher Nolan The Odyssey y una nueva entrega de la franquicia Spider-Man titulada Brand New Day.

Analistas de la industria han señalado que el resultado del estreno refleja los desafíos de posicionar personajes menos conocidos dentro del público general.

De acuerdo con Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations, la recepción del proyecto estuvo condicionada por la percepción previa del personaje y por la capacidad de la película para consolidarse como un evento cinematográfico.

El desempeño de Supergirl se enmarca también en el proceso de reestructuración del universo cinematográfico de DC, impulsado por Warner Bros. Discovery bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran.