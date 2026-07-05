Seguidores de BTS protestan contra suspensión de conciertos en Chile: "¡Es muy injusto!"

Cientos de seguidores de la banda surcoreana BTS se manifestaron este domingo en Santiago para protestar contra la decisión del Gobierno chileno de suspender los tres conciertos que el grupo de k-pop iba a dar en octubre en el Estado Nacional de la capital.

Coreando canciones del grupo y con pancartas con consignas como "BTS al Nacional" o "Ni la música ni el arte dañan estadios", los seguidores de BTS -conocidos popularmente como ARMY- marcharon por la principal avenida de la capital hasta las cercanías de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

"Estamos muy molestos. No nos pueden cancelar el concierto, no nos pueden quitar la posibilidad de conocer a las personas que amamos y salvaron nuestras vidas", dijo a EFE Daniela Trujillo, una joven de 22 años que, como la mayoría de los asistentes, iba vestida de morado, el color insigne del grupo.

El Instituto Nacional del Deporte aseguró el jueves que la suspensión de los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre "responde exclusivamente a criterios técnicos".

La institución explicó que la instalación del escenario de 360 grados que usa el grupo en sus conciertos dañaría la cancha y pondría en riesgo distintos eventos previamente programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026.

"No hay otra instalación que no sea el Estadio Nacional que pueda acoger el gran evento que supone BTS", apuntó a EFE Gisel Muñoz, de la directiva del club de fans de la banda.

"Estamos muy honrados de que de BTS haya pensado en Chile y no en otros países de Latinoamérica en su gira", agregó la joven, que afirmó que el éxito del grupo radica en sus letras y en su "capacidad para llegar al corazón".

BTS, considerado el grupo surcoreano más exitoso de la historia y que no visita Chile desde hace más de una década, tiene un 'ejército' de seguidores por todo del mundo.

Fue el primer grupo en la historia en dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primero, desde los británicos The Beatles, en colocar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en dos años.

La marcha de la capital transcurrió con total normalidad y los asistentes clamaron tanto contra la falta de respuestas de la productora DG Medios como contra la decisión del Ejecutivo del ultraderechista José Antonio Kast."Yo creo que es una cortina de humo.