Myke Towers se une a Bizarrap en 'Music Sessions #42' y 'Boobytrap'

Las redes sociales llevaban años alimentando un mito que parecía que nunca íbamos a descubrir. Aquel fragmento que circulaba en 2021 ha dejado de ser una teoría conspirativa para transformarse en una realidad que ha revolucionado las redes sociales. Bizarrap y Myke Towers se unen, no en una, sino en dos canciones.

Todo empezó de una forma casi cómica. Un descuido de Myke Towers hace unos años dejó caer que existían conversaciones para unir su talento al del productor argentino.

Poco después, la filtración de un audio revolucionó las redes. Los seguidores más fieles analizaron cada segundo, hilando teorías que ganaban o perdían peso según los movimientos de los protagonistas.

La intriga creció tras el paso de Daddy Yankee por el canal de Bizarrap. Fue en ese momento cuando los fans detectaron movimientos sospechosos en la web oficial del productor, donde algunas referencias conectaban directamente con el misterioso material guardado desde 2021. Las sospechas eran ciertas.

Por un lado, nos encontramos con la esperada sesión de estudio número 42, que respeta a rajatabla los códigos visuales a los que nos tiene acostumbrados el productor en su estudio de grabación.

El giro llega con Boobytrap, un sencillo con la firma del director STILLZ que rompe por completo con el otro tema. Aquí vemos una versión del productor argentino muy poco frecuente, metido de lleno en la interpretación más trapera frente a la cámara e imitando al puertorriqueño.

La pieza está empapada de referencias a las costumbres y la cultura popular de Argentina, como la participación del piloto Franco Colapinto y el emblemático creador de contenido El Bananero.