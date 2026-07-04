Detalles curiosos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Nueva York.

La recreación de un jardín dentro del Madison Square Garden, los votos íntimos, regalos con el monograma T&T, y acuerdos de confidencialidad para los invitados, son algunos de los detalles que han trascendido sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce celebrada la víspera en Nueva York.

Los presentadores del programa matutino 'Good Morning America', Robin Roberts, George Stephanopoulos y Michael Strahan, revelaron su asistencia a la velada y confirmaron que la boda recreó "un jardín dentro del Garden", que estaba "irreconocible" y que efectivamente contó con la actuación de la icónica cantante Stevie Nicks.

"Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con semejantes estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntimo", dijo Roberts, quien señaló que la pareja escribió "sus propios votos" y que cada uno portaba un "pequeño libro" durante la ceremonia.

El máximo ejecutivo de la cadena de cines AMC, Adam Aron, publicó en X un relato del evento, que luego borró pero fue rápidamente recogido por medios estadounidenses, en el que describía los votos como "largos, entretenidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y tiernos".