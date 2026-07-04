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Detalles curiosos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La cantante y el deportista se casaron en el Madison Square Garden, de Nueva York.

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 22:44 -
  • Agencia EFE
Detalles curiosos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La frase "Recién casados" apareció en una pantalla en las afueras del Madison Square Garden, confirmando así la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

 LAURA BRETT / EFE
Nueva York.

La recreación de un jardín dentro del Madison Square Garden, los votos íntimos, regalos con el monograma T&T, y acuerdos de confidencialidad para los invitados, son algunos de los detalles que han trascendido sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce celebrada la víspera en Nueva York.

Los presentadores del programa matutino 'Good Morning America', Robin Roberts, George Stephanopoulos y Michael Strahan, revelaron su asistencia a la velada y confirmaron que la boda recreó "un jardín dentro del Garden", que estaba "irreconocible" y que efectivamente contó con la actuación de la icónica cantante Stevie Nicks.

"Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con semejantes estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntimo", dijo Roberts, quien señaló que la pareja escribió "sus propios votos" y que cada uno portaba un "pequeño libro" durante la ceremonia.

El máximo ejecutivo de la cadena de cines AMC, Adam Aron, publicó en X un relato del evento, que luego borró pero fue rápidamente recogido por medios estadounidenses, en el que describía los votos como "largos, entretenidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y tiernos".

Probablemente borró el mensaje porque, según reportó la revista Variety, las invitaciones al millar de famosos eran digitales, tenían marca de agua e incluían acuerdos de confidencialidad que les impedían filtrar detalles sobre el enlace.

Esta mañana, medios locales fotografiaron a operarios sacando equipamiento y decoraciones del estadio, incluidos varios muebles en tonos blanco, naranja y verde en los que se podía ver el monograma T&T por los nombres de los ahora esposos: Taylor y Travis.

Mientras, el portal de farándula Page Six publicó un vehículo antiguo siendo trasladado fuera de la sala: un Chevrolet SS de la década de 1970, el mismo que Kelce condujo con Swift en su primera cita, según medios, que llevaba una placa personalizada que decía "JST&TMRD", una abreviatura de "recién casados" en inglés.

EFE

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Agencia EFE
Agencia EFE
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