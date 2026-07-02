La familia de Travis Kelce adora a Taylor Swift

Estados Unidos.

Con más de tres años de relación, Travis Kelce y Taylor Swift han mantenido bajo reserva varios detalles de su vida privada, aunque la familia del jugador ha mostrado públicamente una buena relación con la cantante.

El entorno de Kelce está integrado por sus padres, Donna y Ed; su hermano Jason, ex jugador y compañero del podcast New Heights; y Kylie, esposa de Jason y madre de Wyatt, Elliotte, Bennett y Finnley.

Kylie aseguró que sus hijas están felices por la llegada de Swift a la familia, luego de que se hiciera oficial el compromiso de la pareja.

También reveló que la intérprete mostró sus habilidades en la cocina durante la cena de Acción de Gracias del año pasado, cuando preparó pan de masa madre y Pop-Tarts, mientras otros integrantes de la familia aportaron pan y galletas.

En el podcast New Heights, los hermanos Kelce han destacado el talento de Swift para hornear y el aprecio que sus padres tienen por ella.