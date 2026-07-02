La familia de Travis Kelce adora a Taylor Swift

Con más de tres años de relación, Travis Kelce y Taylor Swift han mantenido bajo reserva varios detalles de su vida privada, aunque la familia del jugador ha mostrado públicamente una buena relación con la cantante.
El entorno de Kelce está integrado por sus padres, Donna y Ed; su hermano Jason, ex jugador y compañero del podcast New Heights; y Kylie, esposa de Jason y madre de Wyatt, Elliotte, Bennett y Finnley.
Kylie aseguró que sus hijas están felices por la llegada de Swift a la familia, luego de que se hiciera oficial el compromiso de la pareja.
También reveló que la intérprete mostró sus habilidades en la cocina durante la cena de Acción de Gracias del año pasado, cuando preparó pan de masa madre y Pop-Tarts, mientras otros integrantes de la familia aportaron pan y galletas.
En el podcast New Heights, los hermanos Kelce han destacado el talento de Swift para hornear y el aprecio que sus padres tienen por ella.
@entertainmenttonight To think it all started with a friendship bracelet and a podcast — now Taylor Swift and Travis Kelce are getting married! 🥹❤️🔥 Excuse us while we try not to cry. 😭 #taylorswift #swifttok #wedding ♬ original sound - Entertainment Tonight
Además, Jason contó que una de sus hijas considera “I Can Do It With a Broken Heart” como su canción favorita.
Medios como The New York Times y People reportaron permisos para cierres viales cerca del Madison Square Garden, aunque la pareja no ha confirmado oficialmente su boda.
@thetimes Who is Donna Kelce, Taylor Swift’s future mother-in-law? You might recognise her from starring in the Traitors US. But it all started on the field - Travis and his brother Jason have been among the best players in the NFL in the past decade. From “football’s favourite mom” to a celebrity in her own right, here’s Donna Kelce’s story #traviskelce #taylorswift #news #traitorsus #nfl ♬ original sound - The Times and Sunday Times