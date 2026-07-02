  1. Inicio
  2. · Espectáculos

La familia de Travis Kelce adora a Taylor Swift

Travis Kelce y Taylor Swift se casarán este fin de semana en el Madison Square Garden, en Nueva York.

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 10:46 -
  • Redacción web
La familia de Travis Kelce adora a Taylor Swift

Desde que en 2023 decidieron hacer público su romance, la relación entre la diva de la música pop Taylor Swift y el ala cerrada (o `tight end´ en inglés) de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (con gorro en la parte trasera de la imagen), ha mantenido en vilo a millones de personas en todo el mundo.

BRIAN HIRSCHFELD / EFE
Estados Unidos.

Con más de tres años de relación, Travis Kelce y Taylor Swift han mantenido bajo reserva varios detalles de su vida privada, aunque la familia del jugador ha mostrado públicamente una buena relación con la cantante.

El entorno de Kelce está integrado por sus padres, Donna y Ed; su hermano Jason, ex jugador y compañero del podcast New Heights; y Kylie, esposa de Jason y madre de Wyatt, Elliotte, Bennett y Finnley.

Kylie aseguró que sus hijas están felices por la llegada de Swift a la familia, luego de que se hiciera oficial el compromiso de la pareja.

También reveló que la intérprete mostró sus habilidades en la cocina durante la cena de Acción de Gracias del año pasado, cuando preparó pan de masa madre y Pop-Tarts, mientras otros integrantes de la familia aportaron pan y galletas.

En el podcast New Heights, los hermanos Kelce han destacado el talento de Swift para hornear y el aprecio que sus padres tienen por ella.

@entertainmenttonight To think it all started with a friendship bracelet and a podcast — now Taylor Swift and Travis Kelce are getting married! 🥹❤️‍🔥 Excuse us while we try not to cry. 😭 #taylorswift #swifttok #wedding ♬ original sound - Entertainment Tonight

Además, Jason contó que una de sus hijas considera “I Can Do It With a Broken Heart” como su canción favorita.

Medios como The New York Times y People reportaron permisos para cierres viales cerca del Madison Square Garden, aunque la pareja no ha confirmado oficialmente su boda.

@thetimes Who is Donna Kelce, Taylor Swift’s future mother-in-law? You might recognise her from starring in the Traitors US. But it all started on the field - Travis and his brother Jason have been among the best players in the NFL in the past decade. From “football’s favourite mom” to a celebrity in her own right, here’s Donna Kelce’s story #traviskelce #taylorswift #news #traitorsus #nfl ♬ original sound - The Times and Sunday Times

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias