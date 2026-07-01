Falso que la Alcaldía capitalina aprobó $5,000 millones para el Trans-450​​​​​

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) destinó una inversión de 5,000 millones de dólares para reactivar el proyecto del Trans-450 en la capital hondureña. La afirmación es falsa. No existen registros oficiales ni reportes de medios de comunicación que respalden que la municipalidad haya destinado esa cantidad de recursos al Trans-450. "5 mil millones de dólares 'APROBADOS' por parte de AMDC para el Trans450", dice textualmente la descripción que acompaña una publicación compartida decenas de veces en Facebook.

La desinformación circula en medio del debate sobre el futuro del Trans-450, luego de que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, manifestara en reiteradas ocasiones durante su campaña electoral que su administración buscará reactivar el proyecto durante los primeros 27 meses de gestión. De no lograrlo, aseguró que presentaría su renuncia. Zelaya ha explicado que el objetivo es comenzar con el funcionamiento del Trans-450 mediante la remodelación de la infraestructura y la gestión para la compra de buses. Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones públicas ha informado que la AMDC haya destinado 5,000 millones de dólares para ese propósito. El Trans-450 fue impulsado principalmente durante la administración del entonces alcalde Ricardo Álvarez e inaugurado en enero de 2014. No obstante, al momento de su inauguración el proyecto permanecía inconcluso y nunca entró en operación como sistema de transporte público. Posteriormente, el proyecto permaneció sin avances durante las administraciones municipales de Nasry Asfura (2014-2022) y Jorge Aldana (2022-2026).

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave "AMDC + 5,000 millones de dólares + Trans-450" no localizó registros oficiales ni publicaciones de medios de comunicación confiables que confirmen que la municipalidad haya destinado esa cantidad de recursos al proyecto. Tampoco hay rastro de alguna información de la Alcaldía en sus redes sociales ( Facebook , Instagram , X y TikTok ) sobre los 5,000 millones de dólares para hacer andar el Trans-450. De igual manera, se consultaron las redes sociales oficiales del alcalde Juan Diego Zelaya ( Facebook , Instagram , X ), pero tampoco se localizaron publicaciones en las que anuncie la asignación o destinación de ese monto para la reactivación del sistema de transporte público. En su momento, EH Verifica desmintió una falsa cita atribuida al alcalde Juan Diego Zelaya, sobre la necesidad de 1,000 de lempiras para reactivar el Trans-450.

No aparece la partida

Al convertir los 5,000 millones de dólares, el supuesto monto destinado al proyecto, a lempiras, la cifra asciende a 133,800 millones de lempiras, equivalente al 30% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2026, lo que evidencia una proporción desmedida. Además, en las partidas presupuestarias de la Alcaldía no figura una asignación por ese monto para la reactivación del proyecto. En comunicación con LA PRENSA Verifica, Elena Castillo, encargada de Comunicaciones de la Alcaldía aseguró que no se ha solicitado ni aprobado un financiamiento de 5,000 millones de dólares para reactivar el Trans-450. Explicó que, por ahora, únicamente ejecuta reparaciones menores en bordillos y trabajos de rehabilitación en las estaciones del Bus de Transporte Rápido (BTR), las cuales han resultado afectadas por actos de vandalismo. Asimismo, indicó que la Alcaldía continúa gestionando el financiamiento necesario para poner en funcionamiento el sistema, incluida la adquisición de los autobuses y del sistema de recaudo que requiere este modelo de transporte.

Sobre la imagen

Además de la afirmación falsa, la publicación utiliza una imagen en la que aparece un bus con lo que parece ser un anuncio oficial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Sin embargo, la imagen fue sometida a un análisis mediante la herramienta Hive Moderation, que determinó con un 99.7% de probabilidad que fue generada con inteligencia artificial.