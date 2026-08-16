Hamás reafirma su compromiso con el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

El Cairo, Egipto.

Una delegación del grupo islamista Hamás, encabezada por su líder, Jalil al Haya, reafirmó este domingo el compromiso del movimiento palestino con el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza e iniciar el proceso de reconstrucción. La cadena de televisión egipcia Al Qahera News, cercana a la Inteligencia del país norteafricano, dijo que el grupo palestino reiteró su compromiso durante una reunión en Egipto, que ejerce como principal mediador en la guerra de Gaza junto a Estados Unidos, Catar y Turquía.

El medio indicó que Al Haya se reunió con el jefe de la Dirección General de Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, con quien abordó "las formas de completar la implementación de las resoluciones de la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij", celebrada el pasado octubre y que estipulaba un alto el fuego condicionado en el enclave palestino. Asimismo, también discutieron el plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta que Israel rechazó y que incluía puntos como la retirada israelí de la Franja, el desarme de Hamás y de otros grupos armados y la transferencia del control civil a un comité de gobernanza nacional. Por su parte, medios estadounidenses y árabes informaron de que el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, tiene previsto visitar Egipto después de mantener una serie de reuniones con altos cargos de Israel, y podría verse las caras con la delegación negociadora de Hamás. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse