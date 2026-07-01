Es falso que el RTN pasará a costar 1,500 lempiras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que supuestamente, a partir del 29 de junio de 2026, el trámite para obtener el Registro Tributario Nacional (RTN) dejaría de ser gratuito y pasaría a costar 1,500 lempiras. Sin embargo, es falso. Una revisión de los canales oficiales del Servicio de Administración de Rentas (SAR) confirmó que, al 30 de junio de 2026, la emisión del RTN continúa siendo gratuita. Además, la reposición del documento tiene un costo de 200 lempiras y no existe ningún anuncio oficial sobre un aumento o cobro adicional de 1,500 lempiras. "Trámite del RTN, ya no será gratuito, ahora tendrá un valor significativo de 1,500 lempiras", dice literalmente una publicación en TikTok, compartida más de 500 veces desde el 29 de junio.

El RTN es un código de identificación fiscal de 14 dígitos emitido por el SAR. Su función es identificar a las personas naturales y jurídicas para efectos del control, declaración y pago de impuestos. Este documento es un requisito para diversos trámites financieros, comerciales y tributarios en Honduras, entre ellos la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de préstamos o tarjetas de crédito, la constitución de empresas, la inscripción como comerciante individual, la emisión y recepción de facturas fiscales y el cumplimiento de obligaciones tributarias, como la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando corresponda. En Honduras existen dos tipos de RTN. El primero corresponde a las personas naturales y se genera a partir del número del Documento Nacional de Identificación (DNI), con un dígito adicional. El segundo es el RTN para personas jurídicas, un código único asignado a empresas, sociedades e instituciones, también compuesto por 14 dígitos. Las publicaciones viralizadas no presentan ninguna evidencia que respalde la supuesta implementación de un cobro de 1,500 lempiras por la emisión del RTN.

No se cobrará

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron información que respaldara la afirmación de que, a partir del 29 de junio de 2026, el trámite para obtener el Registro Tributario Nacional (RTN) tendría un costo de 1,500 lempiras. Al realizar una pesquisa en el sitio web oficial del Servicio de Administración de Rentas (SAR) no encontró ningún comunicado que anunciara la implementación de ese supuesto cobro. Por el contrario, la institución informa que la emisión del RTN por primera vez es gratuita, mientras que la reposición del documento tiene un costo de 200 lempiras. Asimismo, una pesquisa en las cuentas oficiales del SAR en X , Facebook e Instagram tampoco mostró publicaciones que informaran sobre un cobro de 1,500 lempiras por la emisión del RTN. Al contrario, durante la revisión se encontró una publicación difundida por el SAR en su cuenta oficial de X el 30 de junio de 2026, en la que la institución aclaró que la emisión del RTN continúa siendo gratuita y que únicamente la reposición del documento tiene un valor de 200 lempiras.

📢𝐒𝐢 𝐞𝐬 𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐮 𝐑𝐓𝐍, 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐲 𝟏𝟎𝟎% 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎✅



Si necesita una reposición, puede optar por:

💻 Descárguelo GRATIS desde la Oficina Virtual, en la opción “Mis Datos”⁰🏢 O acuda... pic.twitter.com/33x9t4DAXe — SAR (@SARHonduras) June 30, 2026