Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO hoy, hora y dónde ver a USA en 16avos Mundial 2026

California, Estados Unidos.

La Selección de Bosnia y Herzegovina medirá este miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) el hambre de la anfitriona Estados Unidos, que avanzó a la fase de eliminación directa como líder del Grupo D del Mundial 2026 y que cuenta con el apoyo de un país que sueña en grande.

Para el equipo de Mauricio Pochettino llega la hora de la verdad. Un cruce sin vuelta atrás contra una Bosnia y Herzegovina que se ganó con sangre y sudor el mejor resultado deportivo de su historia.

Eliminó a Italia en la repesca mundialista del pasado abril tras pasar por la tanda de penaltis y salió como mejor tercera del grupo B en el que compitió con Suiza y Canadá.

Con el delantero Edin Dzeko al frente, un veterano que, a sus 40 años, vive esta Copa del Mundo como premio a una extraordinaria carrera, Bosnia y Herzegovina pondrá a prueba el carácter de la selección estadounidense.