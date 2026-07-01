Bélgica vs Senegal, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Washington, Estados Unidos.

La Copa del Mundo 2026 continúa este miércoles 1 de julio con uno de los compromisos más atractivos de los dieciseisavos de final, cuando Bélgica y Senegal se enfrenten en un duelo de alto voltaje por un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo. Ambas selecciones llegan con argumentos suficientes para soñar con seguir avanzando, conscientes de que no existe margen de error en una fase de eliminación directa donde una derrota significa el regreso a casa. Bélgica intentará hacer valer la calidad de su plantel y el buen fútbol que mostró durante la fase de grupos, donde consiguió avanzar gracias a una combinación de orden táctico, experiencia internacional y contundencia en los momentos decisivos. Los europeos saben que la llamada "generación dorada" busca cerrar un nuevo capítulo mundialista con una actuación que les permita volver a pelear por el título.

Del otro lado estará una Senegal que se ha consolidado como una de las selecciones africanas más competitivas del panorama internacional. Los "Leones de la Teranga" han demostrado en los últimos años que pueden competir de igual a igual frente a cualquier potencia y llegan convencidos de que tienen las herramientas necesarias para sorprender a los belgas. Se espera un partido muy disputado, con dos estilos diferentes. Bélgica buscará controlar la posesión del balón y aprovechar el talento de sus futbolistas en ataque, mientras que Senegal apostará por su fortaleza física, velocidad en las transiciones y presión constante para intentar desequilibrar el encuentro. La importancia del compromiso es enorme, ya que el ganador asegurará su presencia en los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, otro de los encuentros programados para este miércoles. El cuadro ganador mantendrá vivo el sueño de seguir avanzando hacia las instancias decisivas del Mundial.

HONDURAS PRESENTE

Uno de los grandes atractivos para Centroamérica será la presencia del árbitro hondureño Said Martínez, quien volverá a tener protagonismo en la máxima cita del fútbol mundial. El experimentado silbante catracho fue designado como árbitro central del compromiso, confirmando una vez más la confianza depositada por la FIFA en su trabajo. Martínez no estará solo, ya que estará acompañado por sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez, quienes actuarán como árbitros asistentes. La presencia de la terna hondureña representa un importante reconocimiento para el arbitraje nacional y coloca nuevamente a Honduras en el escenario más importante del fútbol internacional.

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