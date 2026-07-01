Ana Paola Hall es juramentada como embajadora de Honduras en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó este acto protocolario en el que fue juramentada Ana Paola Hall, exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), como nueva embajadora de Honduras ante el Reino de España.
La juramentación fue realizada por la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien oficializó el nombramiento diplomático.
Ana Paola Hall asume formalmente la representación de Honduras ante España, iniciando una nueva gestión orientada a fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones, destacó Cancillería.
Las autoridades indicaron que esta designación marca el inicio de una etapa de continuidad en la política exterior hondureña, con énfasis en el fortalecimiento de las relaciones históricas entre Honduras y España.
La nueva embajadora llega a territorio español con una agenda de trabajo centrada en áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, infraestructura, turismo y medio ambiente.
Según lo expuesto en el acto de toma de posesión, el nombramiento de Hall busca impulsa el desarrollo social y económico, así como ampliar la cooperación bilateral entre ambos países.
Uno de los componentes centrales de su gestión será la atención a la comunidad migrante hondureña residente en España, considerada una prioridad dentro de su labor diplomática.
Hall expresó su compromiso de brindar acompañamiento institucional a los connacionales en el exterior, garantizando asistencia a través de la red consular hondureña en territorio español.
Licencia para asumir cargos en el exterior
Hall y la también exconsejera Cossette López, representante del Partido Nacional, solicitaron a principios de junio licencia para dejar sus cargos en el CNE y asumir puestos diplomáticos en el exterior.
En el caso de Cossette López, esta fue designada como embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA); sin embargo, no ha recibido el beneplácito de dicho organismo.
¿Quién es Ana Paola Hall?
Ana Paola Hall, abogada y política hondureña, fue consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) en representación del Partido Liberal entre 2019 y junio de 2026. Además, fue presidenta del órgano electoral durante las pasadas elecciones generales 2025.
Posee un Doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca (España), donde además obtuvo el grado de suficiencia investigadora en Derecho Penal.
En el ámbito académico, ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), además de coordinar la escuela de formación del Ministerio Público.