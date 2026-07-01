Ana Paola Hall es juramentada como embajadora de Honduras en España

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó este acto protocolario en el que fue juramentada Ana Paola Hall, exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), como nueva embajadora de Honduras ante el Reino de España.

La juramentación fue realizada por la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien oficializó el nombramiento diplomático.

Ana Paola Hall asume formalmente la representación de Honduras ante España, iniciando una nueva gestión orientada a fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones, destacó Cancillería.

Las autoridades indicaron que esta designación marca el inicio de una etapa de continuidad en la política exterior hondureña, con énfasis en el fortalecimiento de las relaciones históricas entre Honduras y España.

La nueva embajadora llega a territorio español con una agenda de trabajo centrada en áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, infraestructura, turismo y medio ambiente.