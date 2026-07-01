Mario Segura responde a Marvin Ponce: “Nadie está pidiendo dinero, estamos tratando de salvaguardar la Enee”

El exdiputado del Congreso Nacional y ahora asesor de la Presidencia de la República, Marvin Ponce Sauceda, aseguró en declaraciones vertidas hace unas horas que diputados del Partido Liberal estaban pidiendo dinero a cambio de dar sus votos para aprobar las reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico.
Sobre esa polémica aseveración del político y asesor presidencial, el exjefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, expresó: “Con gente como esa es que se arruinan los consensos en el Congreso Nacional. Creo que Marvin está equivocado, nadie está pidiendo dinero, estamos tratando de salvaguardar la Enee para el pueblo”.
Con relación a ese particular de los cambios a la ley, la bancada del Partido Liberal envió un documento a la Secretaría del Congreso Nacional sobre las reformas que ellos como partido proponen a la Ley Marco del Subsector Eléctrico.
“Hemos enviado el documento y hay un equipo de trabajo para dar algunas ideas y quizás presentar un proyecto de ley conjuntamente con el Ejecutivo, buscando que sea una ley que satisfaga las necesidades de la Eneey a las necesidades del pueblo”, señaló Segura.
Siempre referente a las declaraciones de Ponce, el parlamentario liberal manifestó que “es una irresponsabilidad, y son los que rigen los consensos. Uno es dueño de lo que calla y de lo que dice, y en este caso lo que dice Marvin no nos ayuda en nada”.
Para finalizar, Segura aconsejó que habría que preguntarle al asesor presidencial, Marvin Ponce, que “habría que preguntarle cuánto (en coimas) le daba ‘Mel’ (el expresidente Manuel Zelaya), porque aquí todos nos conocemos, hablemos claro”.
Las reformas a esta ley del sector eléctrico no se han podido aprobar debido a que no se han podido reunir los votos necesarios para poder realizar la aprobación.