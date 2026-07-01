El choro y el vino impregnarán a La Esperanza con sabor y colores lencas

En el altiplano hondureño, donde el frío abraza las montañas y la cultura lenca se respira en cada rincón, La Esperanza se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados: el Festival Nacional del Choro y el Vino, una celebración donde la gastronomía, el arte, la música y la tradición se unen alrededor de un protagonista muy especial.
El choro, ese hongo de intenso color rojo que brota en esta temporada, será el rey de la fiesta. Nacido de la madre tierra y profundamente ligado a los sabores del pueblo lenca, este alimento se convierte cada año en símbolo de identidad, memoria y orgullo para una ciudad que sabe celebrar sus raíces.
El festival se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 de julio, con actividades en distintos puntos de La Esperanza, entre ellos el Paseo Quiscamote, el Parque López, la Plaza Lempira, la Casa de la Cultura, La Gruta y La Compostura.
La agenda arranca el viernes con una feria artesanal durante todo el día en el Paseo Quiscamote, adopción de mascotas en el Parque López, juegos tradicionales, la inauguración oficial del festival y una tarde cargada de folclor, marimba, freestyle y música en vivo. La noche cerrará con presentaciones de Free Band, Phoenix Band, el Grupo JS y la Fiesta del Recuerdo.
El sábado será uno de los días más intensos. Desde temprano habrá actividades deportivas como la Copa ChoroGol 2026 en la Plaza Lempira, además de exhibición de pintura en la Casa de la Cultura y adopción de mascotas en el Parque López. La jornada también incluirá pinceladas del festival en La Gruta, el lanzamiento del libro “Danza Folklórica Hondureña”, la obra artística Los 4 Elementos y el show gastronómico Sabores del Choro.
La tarde del sábado mezclará arte, tradición y apetito popular con pintura en vivo, presentaciones de danza, el Concurso del Gran Comelón y la participación de Oro Lenca. Por la noche, el Paseo Quiscamote será escenario de la gala de premiación del concurso de fotografía “Cultura Hondureña”, el concierto de Manu Martínez y la presentación de Las Catrachas.
El domingo, la fiesta continuará con actividades deportivas y familiares. A las 7:00 de la mañana se realizarán la Ruta del Choro: ChoroRol y la Maratón de Color Run: Corré entre Colores y Tradición, ambas en el Paseo Quiscamote. Al mediodía, el Parque López recibirá la tradicional sopeada, una de las actividades que promete reunir a locales y visitantes alrededor de la comida típica.
Más que una agenda de entretenimiento, el Festival del Choro y el Vino es una vitrina de identidad. En cada plato, en cada baile, en cada pincelada y en cada nota musical aparece la presencia de la cultura lenca, una de las raíces más fuertes de Intibucá y del occidente hondureño.
La Esperanza se vestirá de fiesta, con el rojo del choro como emblema de temporada y el vino como compañero de mesa. Entre aromas, colores y música, el festival invita a recorrer una ciudad que no solo celebra su gastronomía, sino también su historia, su arte y la fuerza viva de su gente.
El Paseo Quiscamote será uno de los principales escenarios del festival, con feria artesanal, música, gastronomía, arte y actividades para toda la familia. La jornada inaugural incluirá juegos tradicionales, presentaciones folclóricas, tarde de marimba, batalla de freestyle y conciertos nocturnos.
El sábado habrá pintura en vivo, exhibiciones artísticas, concurso de fotografía y el lanzamiento del libro “Danza Folklórica Hondureña”. El show gastronómico del sábado en el Parque López pondrá en el centro la cocina local, donde el choro se convierte en ingrediente estrella.
El domingo al mediodía, el Parque López será punto de encuentro para disfrutar una sopeada popular, una de las actividades más esperadas. El Festival Nacional del Choro y el Vino combina gastronomía, identidad y celebración en una de las ciudades más encantadoras del occidente hondureño.
Entre montañas, frío y cultura viva, La Esperanza se prepara para recibir a visitantes que buscan sabor, tradición y una experiencia auténticamente hondureña. Compartimos el directorio de algunos de los lugares imperdibles en la ciudad del altiplano para que los tenga a mano si decide visitarlo.