El choro y el vino impregnarán a La Esperanza con sabor y colores lencas

El sábado será uno de los días más intensos. Desde temprano habrá actividades deportivas como la Copa ChoroGol 2026 en la Plaza Lempira, además de exhibición de pintura en la Casa de la Cultura y adopción de mascotas en el Parque López. La jornada también incluirá pinceladas del festival en La Gruta, el lanzamiento del libro “Danza Folklórica Hondureña”, la obra artística Los 4 Elementos y el show gastronómico Sabores del Choro.