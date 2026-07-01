Ángel Meléndez cambió el timón de su taxi por un machete para vender cocos helados

La Ceiba, Atlántida

Detrás de una "montaña" de cocos y con machete en mano se encuentra Ángel Meléndez, un hombre que entendió que, para salir adelante, a veces hay que cambiar de ruta. Durante los últimos 16 años, Ángel se ganó la vida detrás del volante de un taxi. Sin embargo, hace unos días tomó la difícil decisión de abandonar el transporte público. Aunque recuerda con nostalgia que en el pasado el negocio del taxi era próspero, la realidad terminó volviéndose insostenible.

“Había días que solo me llevaba 100 o 150 lempiras al día, y con eso uno no come. Ahora vendo agua de coco y me va bien, mejor que en el taxi, no me puedo quejar”, relató Ángel Meléndez, extaxista y ahora vendedor de agua de coco, a diario LA PRENSA, al recordar los motivos que lo obligaron a dejar la ruleteada. A la crisis económica se suman los desafíos actuales del rubro, los cuales Ángel analiza con claridad: el combustible está cada vez más caro, la competencia es desmedida por la sobrepoblación de taxis y, para colmo, el bolsillo del usuario ya no aguanta un aumento al pasaje.

Lejos de cruzarse de brazos, Ángel decidió emprender bajo la sombra de unos árboles del barrio El Imán, en La Ceiba. Desde hace unos pocos días, su rutina cambió por completo: dejó el estrés del tráfico por la frescura de la fruta tropical. En su puesto improvisado en la acera, Ángel coloca los cocos en un freezer repleto de hielo para garantizar que el agua esté bien fría. Con las altas temperaturas actuales, su negocio se ha convertido en una parada para decenas de clientes que buscan refrescarse de manera natural. Con el sudor en su rostro, pero con la frente en alto, Ángel deja una lección de dignidad.