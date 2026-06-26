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Precios de los combustibles a partir del lunes 29 de junio en Honduras

La nueva estructura de precios contempla rebajas en todos los combustibles, excepto el GLP doméstico, que seguirá con el apoyo económico temporal por parte del gobierno

Precios de los combustibles a partir del lunes 29 de junio en Honduras

Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 29 de junio de 2026.

Ilustración: LA PRENSA
TEGUCIGALPA

La Secretaría de Energía (SEN) informó sobre los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del próximo lunes 29 de junio de 2026 en Honduras.

La entidad detalló que la nueva estructura de precios de los derivados del petróleo contempla importantes rebajas, tal como ha venido ocurriendo en las últimas cuatro semanas.

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Combustibles en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior registrará una disminución de L2.92 y su nuevo precio será de 132.30 lempiras por galón.

La gasolina regular bajará 2.68 lempiras y se cotizará en L122.35, mientras que el queroseno tendrá una rebaja de L4.24, fijando su precio en L107.75.

Por su parte, el diésel experimentará una reducción de L3.83, por lo que el galón costará 123.22 lempiras.

En tanto, el GLP vehicular disminuirá 0.93 centavos de lempira y tendrá un valor de L49.42 por galón. El GLP doméstico mantendrá su precio en L249.62 gracias al subsidio gubernamental.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior disminuirá L2.83 y pasará a costar L128.99 por galón. La gasolina regular se reducirá L2.60 y tendrá un nuevo precio de 119.04 lempiras.

Asimismo, el queroseno registrará una rebaja de L4.16 y se cotizará en L104.41, mientras que el diésel bajará L3.75 y tendrá un precio de L119.88 por galón. El GLP vehicular también disminuirá L0.93 y se venderá a L45.89 por galón.

La Secretaría de Energía indicó que esta nueva estructura de precios entrará en vigor a partir del próximo lunes y mantendrá el apoyo económico temporal al GLP doméstico.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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