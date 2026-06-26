Precios de los combustibles a partir del lunes 29 de junio en Honduras

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Energía (SEN) informó sobre los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del próximo lunes 29 de junio de 2026 en Honduras. La entidad detalló que la nueva estructura de precios de los derivados del petróleo contempla importantes rebajas, tal como ha venido ocurriendo en las últimas cuatro semanas.

Combustibles en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior registrará una disminución de L2.92 y su nuevo precio será de 132.30 lempiras por galón. La gasolina regular bajará 2.68 lempiras y se cotizará en L122.35, mientras que el queroseno tendrá una rebaja de L4.24, fijando su precio en L107.75. Por su parte, el diésel experimentará una reducción de L3.83, por lo que el galón costará 123.22 lempiras. En tanto, el GLP vehicular disminuirá 0.93 centavos de lempira y tendrá un valor de L49.42 por galón. El GLP doméstico mantendrá su precio en L249.62 gracias al subsidio gubernamental.

Precios en San Pedro Sula