Precios de los combustibles a partir del lunes 29 de junio en Honduras

En San Pedro Sula, la gasolina superior disminuirá L2.83 y pasará a costar L128.99 por galón. La gasolina regular se reducirá L2.60 y tendrá un nuevo precio de 119.04 lempiras.Asimismo, el queroseno registrará una rebaja de L4.16 y se cotizará en L104.41, mientras que el diésel bajará L3.75 y tendrá un precio de L119.88 por galón. El GLP vehicular también disminuirá L0.93 y se venderá a L45.89 por galón.La <b>Secretaría de Energía</b> indicó que esta nueva estructura de precios entrará en vigor a partir del próximo lunes y mantendrá el apoyo económico temporal al GLP doméstico.