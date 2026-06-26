Subsidio eléctrico para 324,000 abonados vence el 30 de junio

Debido a que el decreto establece la continuidad del proceso de focalización, especialistas consideran que el número de beneficiarios podría reducirse aún más. No obstante, estiman que el subsidio continuaría dirigido exclusivamente a hogares en condición de <b>pobreza extrema.</b>Samuel Rodríguez, empresario de energía renovable, explicó que el subsidio cruzado representaba alrededor del 10% del valor total de la <b>factura </b>para los usuarios comerciales. Sin embargo, tras la reducción de beneficiarios de 900,000 a 324,000, ese impacto se redujo a cerca del 2%.“Se puede decir que la tarifa eléctrica se vio como un instrumento de política social, lo cual para el <b>sector comercial </b>hacía que restara competencia en sus costos de producción de sus bienes y servicios y al final este sobre costo se termina transfiriendo a los usuarios de productos y servicios”, apuntó Rodríguez.