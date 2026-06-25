Senasa vigila más de 500 granjas por riesgo de influenza aviar

San Pedro Sula, Cortés

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) mantiene bajo vigilancia más de 500 granjas avícolas registradas en el país ante el riesgo de influenza aviar. Las autoridades informaron que declararán una emergencia sanitaria para acceder a recursos adicionales que permitan fortalecer las acciones de control y prevención. Como parte de las medidas preventivas, Senasa ha reforzado la vigilancia epidemiológica y los controles de bioseguridad en las explotaciones avícolas, con el objetivo de detectar de forma temprana cualquier brote y evitar su propagación.

Asimismo, instó a los productores a reportar de inmediato cualquier signo inusual de enfermedad o mortalidad en las aves. Tras confirmarse un caso de influenza aviar, al menos 32,000 gallinas fueron sacrificadas en una granja ubicada en el municipio de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara.

"Estamos trabajando con los productores avcolas", director de Senasa

Rafael Rodríguez, director general de Senasa, detalló a LA PRENSA que el riesgo de ingreso y propagación de la enfermedad ha estado presente en la región debido a la circulación del virus en países como Estados Unidos, Canadá, México y varias naciones de Sudamérica. "En los últimos años se ha evidenciado que las aves migratorias son la principal vía de dispersión del virus de la influenza aviar en las diferentes regiones de las Américas", explicó. Respecto a las aves comerciales, Rodríguez indicó que el caso detectado en San Pedro Zacapa es, hasta el momento, el único confirmado. Destacó que la capacitación brindada a los productores permitió identificar oportunamente los síntomas y notificar a la institución. “Nuestros equipos de campo llegaron al establecimiento, hicieron todo el protocolo, se tomaron las muestras y nosotros en nuestros laboratorios diagnosticamos”. El funcionario detalló que la granja permanece bajo cuarentena y actualmente no alberga aves. Añadió que se trabaja para que, una vez cumplidos los plazos establecidos por los protocolos sanitarios, pueda retomar sus operaciones. “En el tema de producción, estamos trabajando con los productores avícolas para fortalecer sus medidas de bioseguridad, sus cercas perimetrales, sus procesos de desinfección y un tema importante es la notificación en tiempo y forma a Senasa”, señaló Rodríguez.

¿Qué es la influenza aviar y cuáles son sus síntomas?

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves silvestres y domésticas, como gallinas, patos, pavos y aves acuáticas. Algunos subtipos, entre ellos los del grupo H5, pueden provocar alta mortalidad y obligan a implementar cuarentenas, sacrificios sanitarios y vigilancia epidemiológica para contener su propagación. Entre los principales signos de alerta se encuentran la inflamación de la cabeza, plumaje erizado, crestas y barbillas azuladas, alas caídas, decaimiento, disminución repentina en la producción de huevos, dificultad respiratoria, secreciones en el pico y diarrea verdosa.

Rodríguez aseguró que existe suficiente producción nacional de carne de pollo y huevos, por lo que descartó una eventual escasez de estos productos. “Tenemos más de 500 granjas registradas que cuentan con sus registros y protocolos. Tenemos control y vigilancia, y también realizamos monitoreo y muestreo en aves de traspatio. Todo el país está en vigilancia y todas las granjas también”, afirmó. El virus se transmite por contacto directo con aves infectadas o indirectamente a través de agua, alimento, suelos, corrales, equipos, ropa, calzado o superficies contaminadas con secreciones, saliva, mucosidad o heces. Durante 2022 y 2023, Honduras registró casos de influenza aviar en aves silvestres en el litoral Atlántico, los cuales fueron controlados. La semana pasada, Senasa reportó la muerte de unas 450 aves silvestres en Lempira, departamento fronterizo con El Salvador, debido a un brote de influenza aviar tipo A, subtipo H5.

La SAG declarará emergencia para acceder a más fondos

Moisés Abraham Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), informó a LA PRENSA que Senasa se declarará en emergencia para disponer de recursos adicionales destinados a la atención del brote. Según indicó, la institución ya ha invertido más de dos millones de lempiras de fondos propios dedicados a controlar el brote. “Se requiere movilizar otros recursos para poder continuar con el cerco epidemiológico y el control de este brote. Se está enviando al presidente el presupuesto para que lo firme a consideración de él pero, lo recomendable es que se declare emergencia”, apuntó Molina. Detalló que este jueves habrá una reunión y se esperaría que se apruebe emergencia lo más pronto posible. El funcionario explicó que continúan aplicándose los protocolos sanitarios y señaló que, por ahora, no existen indicios de nuevos casos distintos a los ya reportados. “La granja donde se encontró esto no es productora de huevos ni de pollo para consumo; es una granja de reproductores que suministra aves a las granjas de producción. No hay escasez sobre la producción nacional”, aseguró. Molina agregó que en el país existen alrededor de 90 millones de aves ponedoras, cantidad que calificó como suficiente para abastecer la demanda nacional de huevo.

Un alto consumo de huevo y pollo en Honduras

En Honduras, el consumo anual de pollo oscila entre 48 y 50 libras por persona, mientras que el de huevo alcanza unas 170 unidades per cápita al año. Debido a la importancia de estos productos en la dieta nacional, los productores han intensificado las capacitaciones y el cumplimiento de medidas de prevención para responder con rapidez ante posibles nuevos casos. La avicultura continúa siendo uno de los sectores agropecuarios más dinámicos del país y mantiene la capacidad de abastecer la demanda interna de carne de pollo y huevo. Senasa también reiteró la importancia de no desechar aves muertas en ríos, quebradas o basureros, ya que los fluidos corporales pueden contaminar el ambiente y facilitar la exposición de otras aves al virus.