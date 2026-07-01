"Estoy feliz. Dios es justo": Absuelven a pastor acusado de abuso de menor

San Pedro Sula, Honduras ​​​​​

Con una sonrisa y las manos en alto, se reunió con su familia, que lo esperaba en el pasillo del Palacio Judicial. Entre muestras de emoción, sus familiares aseguraron que se había hecho justicia.

“Estoy feliz. Dios es justo”, dijo ayer Denis Javier Erazo Cruz, pastor evangélico, tras salir de la Sala II del Tribunal de Sentencia , donde fue declarado inocente del delito de violación por el que era acusado.

Erazo Cruz fue acusado por el Ministerio Público (MP) de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas y trata de personas con fines de servidumbre en perjuicio de una menor.

Según la investigación, la supuesta víctima vivía con un familiar cerca de la iglesia que dirigía el religioso. Junto con su esposa, el pastor se ofreció a apoyarla, por lo que la menor pasó a vivir con ellos.

De acuerdo con la acusación fiscal, días después comenzaron a obligarla a realizar los quehaceres del hogar sin permitirle salir de la vivienda. Según el requerimiento del MP, el pastor habría aprovechado esa situación para cometer los abusos.

Las diligencias del caso señalaban que los hechos habrían ocurrido durante aproximadamente un año, hasta que la menor logró escapar de la vivienda y relató a sus familiares los presuntos vejámenes que sufría.

Sus parientes interpusieron la denuncia ante las autoridades. Durante el juicio oral y privado, la defensa del pastor presentó las pruebas que la terna de jueces tomó en consideración para emitir un fallo absolutorio.

Lucio Ferrera, abogado defensor, afirmó que “la prueba científica fue fundamental para comprobar la inocencia de mi representado. Con esta se probó que no hubo abuso sexual.