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Madre acusa a policías por muerte de su hijo en Intibucá; DPI sostiene otra versión

El menor Daniel Cortés murió luego de permanecer hospitalizado tras un operativo policial. Su madre aseguró que su hijo le relató lo ocurrido antes de fallecer; sin embargo, la DPI presentó una versión distinta de los hechos

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La muerte del joven Víctor Daniel Díaz Cortés, de 17 años, ocurrida tras un operativo policial en La Esperanza, Intibucá, ha generado versiones distintas entre los familiares y las autoridades. Esto es lo que se sabe del caso.

 Foto: redes sociales
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Mientras su madre denuncia que el adolescente fue atacado a disparos por agentes policiales, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sostiene que el joven resultó herido durante un forcejeo cuando presuntamente portaba un arma de fuego.

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Esther Cortés, madre del menor, aseguró que su hijo le relató lo sucedido antes de fallecer. Según su testimonio, el joven se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por policías.

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“Mi hijo dice que él iba en su moto y cuando menos acordó le salió la policía y le empezaron a disparar. Dos de ellos empezaron a disparar, pero uno de ellos fue el que le pegó”, afirmó.

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La mujer también sostuvo que fueron los mismos agentes quienes trasladaron a su hijo al hospital tras el incidente. “Ellos mismos lo trasladaron y ellos mismos le dispararon”, expresó, al tiempo que señaló que existe un video que, según ella, mostraría lo ocurrido y que espera pueda incorporarse a la investigación.

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Además, indicó que su hijo “se dedicaba a trabajar en una panadería”, y agregó que desconoce si las autoridades encontraron algún arma en poder de su hijo.

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Por su parte, el director de la DPI, Rolando Ponce Canales, presentó una versión distinta de los hechos. Explicó que el adolescente fue requerido por agentes motorizados mientras se conducía en motocicleta en el barrio Buenos Aires.

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“Al momento que los policías motorizados lo requieren, se hacía acompañar de un arma de fuego que, al momento que los policías lo interceptan, él la manipuló, forcejeó con los policías y, desafortunadamente, salió con un impacto en el abdomen”, declaró el funcionario.

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El jefe policial aseguró que, tras el incidente, los agentes brindaron asistencia al joven y lo trasladaron inicialmente al hospital de La Esperanza y posteriormente al Hospital Escuela, donde falleció.
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Asimismo, confirmó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público junto con la motocicleta, el arma y la supuesta droga decomisada. “La Policía está trabajando... no se ha inventado. Estamos siendo objetivos en nuestro procedimiento y queremos que prevalezca la justicia”, afirmó.
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Por otro lado, Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, informó que ya fue desplazado un equipo multidisciplinario para investigar la actuación de los policías involucrados.

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Mayes agregó que, el caso no quedará en la impunidad y que, si se determina alguna actuación irregular por parte de los agentes, estos serán puestos a disposición de la justicia.

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