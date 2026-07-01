Inicia la matrícula vehicular 2026 para placas terminadas en 0 y 1

Tegucigalpa, Honduras

El período de matrícula vehicular correspondiente a 2026 inicia este 1 de julio con los vehículos cuyas placas terminan en 0 y 1, de acuerdo con el calendario nacional establecido por el Instituto de la Propiedad (IP). El proceso se desarrollará de forma escalonada según el último dígito de la placa. Las autoridades exhortaron a los propietarios a realizar el trámite dentro del plazo correspondiente para evitar recargos, multas o inconvenientes.

El Instituto de la Propiedad inició este miércoles la recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) correspondiente al período 2026, conforme al calendario de pago establecido por la ley. Durante julio deberán cumplir con esta obligación los propietarios de vehículos cuyas placas finalizan en 0 y 1. No obstante, el IP informó que las tasas vehiculares de todas las terminaciones de placa ya se encuentran habilitadas en el sistema, por lo que los contribuyentes pueden efectuar el pago de manera anticipada, sin necesidad de esperar el mes asignado en el calendario oficial. El cronograma continuará en agosto para las placas con terminación 2 y 3; en septiembre para 4 y 5; en octubre para 6 y 7; en noviembre para 8 y 9; y en diciembre para motocicletas, vehículos del Estado y remolques. Como parte de las proyecciones para este período, el Instituto de la Propiedad estima recaudar alrededor de 750 millones de lempiras durante julio y alcanzar una recaudación total de 5,400 millones de lempiras al cierre del calendario 2026. Para consultar el monto de la matrícula, las multas y otros cargos, los propietarios deben ingresar al portal oficial www.ip.gob.hn, seleccionar la opción "Registro Vehicular" y luego "Consultas de tasa vehicular y plan de pago". Al ingresar el número de placa, el sistema mostrará el valor de la Tasa Única Anual Vehicular, la mora correspondiente, la tasa municipal y, para los vehículos registrados en San Pedro Sula, la Contribución Siglo 21.

En cuanto a las sanciones por mora, el IP aplica una multa de 500 lempiras durante el primer mes de atraso y de 250 lempiras por cada mes adicional para los propietarios de automóviles. Un año de mora representa una sanción acumulada de 3,250 lempiras.

Nuevas boletas con mayores medidas de seguridad

El Instituto de la Propiedad anunció la producción de tres millones de Boletas de Revisión Vehicular 2026 (forma IP-216), las cuales incorporan una imagen institucional renovada y nuevas medidas de seguridad para fortalecer la autenticidad y confiabilidad del documento. La nueva boleta contará con numeración única, código QR, logotipos institucionales y marcas de agua de alta seguridad, elementos que facilitarán la verificación por parte de las autoridades y reducirán el riesgo de falsificación. Asimismo, el comprobante de pago de la Tasa Única Anual Vehicular incluirá los datos del propietario, las características del vehículo y el detalle de los valores correspondientes a la TUAV, la tasa municipal y, en el caso de los vehículos domiciliados en San Pedro Sula, la Contribución Siglo 21.

Además del código QR, las nuevas boletas incorporan dos medidas de seguridad adicionales que brindan mayor certeza sobre la autenticidad de la información contenida en el documento. Para garantizar el abastecimiento en todo el país antes del inicio del período de recaudación, el IP contempla un tiraje inicial de un millón de boletas y una producción mensual de al menos 600,000 unidades, con el objetivo de alcanzar 3.5 millones de boletas durante el período de matrícula 2026 y asegurar su disponibilidad en las instituciones bancarias.

Parque vehicular y amnistía