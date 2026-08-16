“Ya no hallamos de dónde echar mano”: la sequía mata el ganado en Yoro

El municipio de Arenal, con aproximadamente 9,000 habitantes y 1,800 viviendas, enfrenta dificultades no solo en la actividad ganadera, sino también en el abastecimiento de agua potable. La situación se ha agravado debido a que las microcuencas Las Galeas y El Chile se han secado, lo que ha obligado a racionar el suministro en los hogares.El edil de Arenal expresó que la situación no tiene un precedente reciente. El golpe viene por doble vía: en el mismo municipio se cultivan los alimentos para el ganado; ahora, los productores están comprando pasto, pero muchos confiesan estar en números rojos.Un grupo campesino denominado Mazicales, que aglutina a unos 15 productores, ha recibido asistencia con los pocos recursos disponibles. Sin embargo, para Romero, la capacidad de respuesta de la municipalidad y de los propios productores ya es limitada ante la intensidad de la sequía.