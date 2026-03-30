Nuevo lote de placas mantendrá sistema de seguridad de 2018

San Pedro Sula, Cortés

El nuevo lote de placas vehiculares, destinado a cubrir una demanda superior a 800,000 carros y motocicletas que circulan con permisos provisionales en papel, mantendrá el mismo sistema de seguridad de las placas emitidas en 2018 durante el proceso de replaqueo. El proyecto de cambio de placas inició en 2018 con la entrega de láminas a los propietarios de vehículos que no contaban con ellas y la sustitución de las placas antiguas. El replaqueo, que reemplazó las placas tradicionales por “placas inteligentes”, concluyó en 2022. El kit incluye dos láminas físicas (delantera y trasera), fabricadas bajo estándares internacionales de seguridad.

Estas placas incorporan un código QR visible en la superficie, que puede ser escaneado por las autoridades mediante dispositivos móviles. Además, cuentan con un chip de radiofrecuencia (RFID), integrado para su lectura a través de dispositivos manuales o sensores estratégicos, aunque su uso operativo ha sido limitado. También incluyen la calcomanía de tercera placa (sticker), un adhesivo holográfico de seguridad que debe colocarse en el parabrisas del vehículo, generalmente en la parte superior derecha. Este sticker contiene la misma información que las placas metálicas y permite verificar la identidad del automóvil sin necesidad de observar las láminas exteriores.

Compra directa, empresa alemana se encargará de la fabricación de placas

Ante una mora de 833,000 placas para carros y motocicletas, originada en 2023, el Congreso Nacional aprobó el 19 de marzo un decreto para la compra directa de estos insumos. El presidente de la República, Nasry Asfura, informó que una empresa alemana instalará próximamente una fábrica en Honduras con el objetivo de producir placas vehiculares en el país y atender la crisis. “Nos hacen falta y necesitaremos alrededor de 1.5 a 1.7 millones de placas. Hoy, la placa que tenemos se va a conservar; actualmente, alrededor de 2 millones de carros circulan con esa placa. Esta tiene un SIM Card que se activa solamente en los puntos donde vamos a poner identificadores. Ese SIM Card se activa y nos dará información sobre si es un auto robado o un vehículo que tiene placas que no le pertenecen”, señaló Nasry Asfura, presidente de la República. LA PRENSA consultó a Bessy Alvarado, directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), sobre el sistema de seguridad del nuevo lote. La funcionaria indicó que serán las mismas placas con chip de radiofrecuencia (RFID), tecnología que ya portan más de 2.1 millones de vehículos en circulación en el país. “Hay una mora de 833,000 placas, entonces estos vehículos deben identificarse con las mismas placas que tienen esa tecnología”, indicó Bessy Alvarado, directora de Registro Vehicular del IP. Al ser consultada sobre si la empresa alemana anunciada por el presidente ya está fabricando las placas, indicó que el proceso aún está en desarrollo. Confirmó que la producción no ha iniciado, pero aseguró que habrá placas disponibles este año.

En caso de pérdida del sticker del kit de placas, los usuarios podrán solicitar su reposición. Se prevé que la entrega de las nuevas placas se realice mediante un calendario, como en años anteriores.

En 2015, la empresa alemana se encargó de las placas

En 2015, la empresa alemana Tönnjes C.A.R.D. proveyó placas a Honduras. Fue contratada durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, bajo la gestión de Ebal Díaz. Esta compañía incorpora en sus placas un chip RAIN RFID, que almacena un número de identificación único con cifrado múltiple. Se trata de un chip pasivo y sin contacto, similar al utilizado en tarjetas de débito o documentos de identidad. Cuando un dispositivo de lectura autorizado, ya sea móvil o estacionario, detecta el vehículo, reconoce el número de identificación almacenado en el chip. La Ley de Contratación del Estado permite a las instituciones públicas adquirir bienes, obras o servicios sin licitación pública, siempre que existan condiciones debidamente justificadas. En este caso, la compra directa de placas ha sido catalogada como una emergencia por su importancia para la seguridad ciudadana, además de registrarse licitaciones públicas internacionales declaradas fracasadas. No obstante, la ley exige que estos procesos y contratos se registren en el sistema Honducompras para garantizar la fiscalización. En este sentido, los últimos registros disponibles en la plataforma corresponden a licitaciones de placas declaradas fracasadas entre 2024 y 2025.

Puede ser considerado un tema de seguridad nacional

Eder Mejía, diputado nacionalista, explicó a LA PRENSA que normalmente cuando estos proyectos llegan al Legislativo es porque el Poder Ejecutivo ya realizó una investigación sobre la empresa que puede brindar el servicio. Para agilizar el proceso, se propone una compra directa, como en este caso, aprobada por el Congreso Nacional.“Nosotros no tenemos conocimiento de la empresa que va a brindar el servicio; lo tiene que tener la comisión. Los diputados solicitan esa información si lo requieren”. Mejía añadió que, una vez realizada la contratación, la institución debe publicar los detalles en los portales de transparencia, a menos que sea considerado un tema de seguridad nacional.

"Tienen que emitir las placas de metal este año, ha aumentado la inseguridad"

Johnny Ortiz, dirigente del rubro de taxis, opinó que es vital la compra de placas este año, ya que esta problemática tiene tres años y no puede continuar, pues ha incidido en el aumento de la inseguridad ciudadana, con asaltos, robos a viviendas y robo de vehículos. “Ha incrementado la delincuencia común, porque la falta de placas impide identificar el vehículo en que se movilizan los delincuentes. Es importante reducir los índices de inseguridad”, afirmó Johnny Ortiz, dirigente del rubro de taxis. Ortiz señaló que, si se implementan placas “inteligentes”, se debe dotar del equipo necesario a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para la lectura del chip o código digital.