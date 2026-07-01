Detienen a pareja que escaló el Empire State para pedirse matrimonio

Nueva York, Estados Unidos

Dos personas subieron este miércoles sin permiso a la antena en la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, posteriormente fueron detenidas. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo la pareja luego baja de la antena y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer mientras se besan. La pareja se encuentra bajo custodia de la policía de Nueva York, según medios locales. Las dos personas son Ivan 'Vanya' Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, ambos afincados en Nueva York. La pareja ya protagonizó el documental llamado 'Skywalkers: Una historia de amor' en 2024.

Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar los rascacielos sin cuerdas ni arneses. En aquel documental relataban, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.