EE.UU. detiene para expulsión a supuesto "agente subversivo" cubano y su familia

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles sobre la detención de un supuesto "agente subversivo" cubano que espera junto a su esposa e hijo el fin de los procedimientos para su expulsión del país norteamericano, en medio de la escalada de presión de Washington sobre La Habana. "Esta semana, tres ciudadanos cubanos fueron detenidos por agentes federales después de que el secretario (de Estado, Marco) Rubio revocara su estatus legal", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Según Pigott, Carlos Antonio Lloga Domínguez pasó "más de una década trabajando como agente subversivo extranjero" para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), calificada por EE.UU. como "la principal organización fachada de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano" en su territorio. Lloga Domínguez y su familia "se encuentran ahora bajo custodia federal a la espera de ser expulsados ​​del país", indica el texto, que agrega que el detenido "ha mantenido vínculos con la red transnacional de subversión comunista durante todo el tiempo que ha residido" en la nación norteamericana. El ICAP está entre las entidades estatales cubanas sancionadas recientemente por el secretario Rubio por constituir "el núcleo central de una vasta operación de inteligencia e influencia cubana que -según se afirma- abarca más de 2.000 organizaciones en más de 150 países".