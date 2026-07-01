  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump dice que la "desnuclearización" de Irán marcha "bien" a pesar de ataques

Trump también restó importancia a las acusaciones de que se está enriqueciendo a costa del conflicto

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 07:50 -
  • Agencia EFE
Trump dice que la desnuclearización de Irán marcha bien a pesar de ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Fotografía: EFE
​​​Washngton, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la "desnuclearización" de Irán marcha "bien" a pesar de los ataques recientes de las fuerzas estadounidenses contra la República Islámica y las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones indirectas con sede hoy en Doha.

"El proceso de desnuclearización de Irán avanza bien. Han mantenido reuniones muy buenas y ya veremos. Los golpeamos con mucha fuerza durante tres noches, como saben, pero nos llevamos muy bien", dijo Trump antes de abordar el nuevo avión presidencial donado por Catar para un viaje a Dakota del Norte.

Irán defiende su soberanía sobre Ormuz y reanuda sus exportaciones de crudo

El mandatario insistió en calificar de "desnuclearización" a las negociaciones con Teherán y advirtió que "todo va bien", mientras celebró que "la bolsa está batiendo récords prácticamente a diario" y "el precio del petróleo ha bajado muchísimo" desde su pico tras el inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán a fines de febrero.

Trump también restó importancia a las acusaciones de que se está enriqueciendo a costa del conflicto. "¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo. Todo el mundo está ganando dinero", se defendió.

"Así que todos estamos ganando. Yo gano dinero porque tengo mucho capital y mucho efectivo", indicó el republicano, que declaró ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año.

Netanyahu desde el Líbano: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos"

Los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, se encuentran en la capital catarí para una nueva ronda de negociaciones indirectas con Irán en el país del golfo Pérsico.

Las conversaciones entre los estadounidenses e iraníes tienen lugar en medio de declaraciones contradictorias desde Washington y Teherán. Mientras que el presidente Donald Trump sugiere que Irán había solicitado un encuentro en Catar, el Gobierno persa ha negado esa afirmación.

El diálogo se produce después de que ambas partes firmaran un acuerdo marco que establece un alto el fuego y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para allanar el camino a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias