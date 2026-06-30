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Netanyahu desde el Líbano: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos"

Acompañado del ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu arengó a las tropas apostadas en lo que Israel llama "zona de seguridad" del sur del país vecino

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 14:04 -
  • Agencia EFE
Netanyahu desde el Líbano: Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante un intervención ante oficiales de las fuerzas de Defensa israelíes. EFE/EPA/ABIR SULTAN
Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este martes a las tropas israelíes que ocupan el sur del Líbano y afirmó que mientras el grupo chií libanés Hizbulá siga allí armado, se quedarán.

Su oficina informó en un comunicado de la visita, que se produce días después de que Israel y el Líbano firmasen un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto, que recoge una retirada gradual -sin plazos- de las tropas israelíes del sur del Líbano sujeta al desarme de Hizbulá, que sin embargo ha censurado el pacto.

Acompañado del ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu arengó a las tropas apostadas en lo que Israel llama "zona de seguridad" del sur del país vecino: una franja de varios kilómetros junto a la frontera israelí que ha ocupado su Ejército y de la que han desplazado forzosamente a sus habitantes.

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"Lo principal que hemos hecho es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del otro", explicó a los soldados, y añadió que en esa zona Israel está destruyendo "túneles terroristas" y "aldeas terroristas".

El primer ministro insistió en su mensaje de que Israel no se irá por el momento del país vecino: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, amenazándonos, nos quedaremos". Y añadió que la principal instrucción a sus soldados es "ante todo, defenderse".

"Si ustedes mismos reconocen una amenaza a su seguridad, a sus vidas, a sus soldados, actúen. No esperen. Actuar es una directiva inquebrantable", aseguró.

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Agencia EFE
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