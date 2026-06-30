Netanyahu desde el Líbano: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos"

Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este martes a las tropas israelíes que ocupan el sur del Líbano y afirmó que mientras el grupo chií libanés Hizbulá siga allí armado, se quedarán.

Su oficina informó en un comunicado de la visita, que se produce días después de que Israel y el Líbano firmasen un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto, que recoge una retirada gradual -sin plazos- de las tropas israelíes del sur del Líbano sujeta al desarme de Hizbulá, que sin embargo ha censurado el pacto.

Acompañado del ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu arengó a las tropas apostadas en lo que Israel llama "zona de seguridad" del sur del país vecino: una franja de varios kilómetros junto a la frontera israelí que ha ocupado su Ejército y de la que han desplazado forzosamente a sus habitantes.