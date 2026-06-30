Trump exige al Congreso que ponga fin a ciudadanía por nacimiento tras fracasar en Supremo

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento horas después de que su intento de limitarla en el Tribunal Supremo fracasara.

"El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump, que había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, calificó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la ciudadanía por nacimiento como "lamentable" para el país.

Pese al varapalo del poder judicial a los planes del presidente, Trump no renuncia a su objetivo y apunta ahora al Congreso como vía para conseguirlo: "podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!", aseguró.