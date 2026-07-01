Investigan ataque que cobró la vida de un niño de un año en Santa Bárbara

Macuelizo, Santa Bárbara

El menor, identificado como Yael Osmar Pérez Cardona , murió en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas de bala que sufrió. Su madre permanece bajo atención médica en un hospital de la zona.

La Policía sigue las investigaciones de la muerte de un bebé de apenas un año en un ataque en donde su madre resultó gravemente herida en la comunidad de La Flecha, municipio de Macuelizo, Santa Bárbara.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres que se transportaban en una motocicleta llegaron a la vivienda preguntando por un hombre conocido con el alias de Bambucha, de 21 años, quien, según pobladores de la comunidad, sería distribuidor de drogas.

Las investigaciones preliminares establecen que los atacantes dispararon contra el supuesto objetivo; sin embargo, este logró escapar. Durante el ataque, la mujer y su hijo, que se encontraban en la vivienda, fueron alcanzados por los disparos. La Policía informó que la mujer es prima del hombre al que presuntamente buscaban los atacantes.

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público (MP), indicó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabaja para determinar la presunta vinculación de alias Bambucha con actividades de distribución de drogas y con varios robos a personas y viviendas en la comunidad de La Flecha.

Asimismo, señaló que ayer los investigadores tomaron declaraciones a testigos y otras personas que podrían aportar información para identificar a los responsables del ataque.

Agregó que el dictamen de autopsia elaborado por Medicina Forense permitirá establecer la causa de muerte del menor y determinar, entre otros aspectos, el tipo de arma utilizada en el hecho.