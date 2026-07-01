Eran hermanos los dos jovenes acribillados anoche en La Ceiba

Las autoridades confirmaron que los dos jóvenes acribillados la noche de ayer martes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba, Atlántida, eran hermanos.
Las víctimas respondían a los nombres de Osman Naín Jiménez Munguía (26 años) y Darwin Javier Padilla Jiménez.
De acuerdo con las declaraciones de testigos, los hermanos intentaban escapar de varios sujetos armados que los perseguían. Lamentablemente, fueron alcanzados a corta distancia, donde les dispararon en reiteradas ocasiones.
Los cadáveres quedaron a un costado de la calle entre la maleza y muy cerca uno del otro. Un elemento bajo investigación por parte de la policía es que uno de los fallecidos portaba un pasamontañas al momento del ataque.