Eran hermanos los dos jovenes acribillados anoche en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Las autoridades confirmaron que los dos jóvenes acribillados la noche de ayer martes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba, Atlántida, eran hermanos.

​Las víctimas respondían a los nombres de Osman Naín Jiménez Munguía (26 años) y Darwin Javier Padilla Jiménez.