  1. Inicio
  2. · Sucesos

Eran hermanos los dos jovenes acribillados anoche en La Ceiba

​El hecho sangriento contras los dos hermanos ocurrió la noche de ayer, martes, en la colonia Lomas de Buenos Aires

Eran hermanos los dos jovenes acribillados anoche en La Ceiba

Los cadáveres quedaron a un costado de la calle entre la maleza y muy cerca uno del otro.
La Ceiba, Atlántida.

Las autoridades confirmaron que los dos jóvenes acribillados la noche de ayer martes en la colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba, Atlántida, eran hermanos.

​Las víctimas respondían a los nombres de Osman Naín Jiménez Munguía (26 años) y Darwin Javier Padilla Jiménez.

Investigan ataque que cobró la vida de un niño de un año en Santa Bárbara

De acuerdo con las declaraciones de testigos, los hermanos intentaban escapar de varios sujetos armados que los perseguían. Lamentablemente, fueron alcanzados a corta distancia, donde les dispararon en reiteradas ocasiones.

Los cadáveres quedaron a un costado de la calle entre la maleza y muy cerca uno del otro. ​Un elemento bajo investigación por parte de la policía es que uno de los fallecidos portaba un pasamontañas al momento del ataque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias