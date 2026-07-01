Mercado: Harry Kane es contactado por Barcelona y él les responde: Su decisión causa revuelo

Kane considera que todavía tiene muchos objetivos por cumplir en el gigante alemán, donde se ha consolidado como la gran referencia ofensiva del equipo desde su llegada procedente del Tottenham. Además de sentirse cómodo tanto dentro como fuera del terreno de juego, el atacante cree que el proyecto deportivo del Bayern sigue siendo uno de los más competitivos del continente y confía en pelear por todos los títulos en la próxima temporada.