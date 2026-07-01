Mercado: Harry Kane es contactado por Barcelona y él les responde: Su decisión causa revuelo

Barcelona contactó al goleador inglés Harry Kane ya que lo pretende fichar y la prensa internacional revela la respuesta que le dio el delantero al cuadro culé.
El FC Barcelona sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de encontrar al heredero ideal de Robert Lewandowski. Aunque el gran objetivo continúa siendo el argentino Julián Álvarez, la dificultad de la operación ha obligado a la directiva azulgrana a explorar otras alternativas de primer nivel, y una de ellas tiene nombre y apellido: Harry Kane.
Según informó el Daily Mail, el pasado domingo el Barcelona se puso en contacto con el entorno del delantero inglés para conocer si existía alguna posibilidad de que abandonara el Bayern Múnich durante este mercado de verano.
No se trató de una negociación formal, sino de un primer sondeo para conocer la postura del atacante en caso de que el club decidiera lanzarse definitivamente por su fichaje.
Hasta hace poco, Kane tenía claro que su futuro estaba ligado al Bayern. El delantero se encuentra feliz en Alemania y mantenía una excelente disposición para renovar su contrato con el conjunto bávaro por dos temporadas más.
No obstante, la negociación luce muy complicada. El Bayern Múnich considera a Kane una pieza indispensable y no tiene intención de desprenderse de uno de sus futbolistas más determinantes.
La única posibilidad de abrir la puerta a una salida sería que el propio atacante solicitara abandonar el club, un escenario que, por ahora, no parece estar sobre la mesa.
Diversos medios ingleses aseguran que el goleador continúa priorizando su continuidad en Alemania y que incluso los representantes del jugador ya habrían transmitido al Barcelona que Kane está satisfecho en Múnich y con deseos de seguir vistiendo la camiseta del gigante alemán.
Más allá de los rumores sobre su futuro, Harry Kane vive un presente espectacular tanto a nivel de clubes como con su selección.
A sus 32 años, el delantero inglés firmó una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich, registrando 60 goles en 50 partidos, números que le permitieron conquistar la Bota de Oro y confirmar que sigue siendo uno de los mejores delanteros del planeta.
Ese extraordinario nivel también lo ha trasladado al Mundial 2026, donde está siendo la gran figura de Inglaterra. Kane lidera ofensivamente al conjunto de los Tres Leones y ha respondido en los momentos más importantes del torneo con goles decisivos y actuaciones determinantes.
En el duelo de los dieciseisavos de final frente a la República Democrática del Congo volvió a demostrar su jerarquía al marcar un doblete que permitió a Inglaterra remontar el marcador y sellar su clasificación a los octavos de final. Su capacidad goleadora, liderazgo y experiencia lo han convertido en el futbolista más importante del equipo inglés en lo que va de la Copa del Mundo.
Con ese rendimiento, Kane no solo aparece como uno de los candidatos a terminar entre los máximos goleadores del Mundial, sino que también mantiene viva la ilusión de Inglaterra de pelear por el título. Su brillante actuación en el torneo explica por qué clubes como el Barcelona siguen viéndolo como un delantero capaz de marcar diferencias al más alto nivel.
Diversos reportes desde Europa aseguran que el goleador Harry Kane habría rechazado el interés del FC Barcelona, dejando claro que su prioridad es continuar defendiendo los colores del Bayern Múnich.
Kane considera que todavía tiene muchos objetivos por cumplir en el gigante alemán, donde se ha consolidado como la gran referencia ofensiva del equipo desde su llegada procedente del Tottenham. Además de sentirse cómodo tanto dentro como fuera del terreno de juego, el atacante cree que el proyecto deportivo del Bayern sigue siendo uno de los más competitivos del continente y confía en pelear por todos los títulos en la próxima temporada.
El interés del Barcelona surgió ante la necesidad del club catalán de incorporar un delantero de primer nivel que pueda liderar el ataque en los próximos años. La experiencia, capacidad goleadora y liderazgo de Harry Kane lo convertían en una opción ideal para la directiva azulgrana, que incluso habría realizado contactos con el entorno del futbolista para conocer su disposición a negociar.
No obstante, la respuesta del capitán de la selección inglesa habría sido negativa. Kane estaría plenamente enfocado en continuar su carrera en Alemania y no contempla una salida del Bayern durante este mercado de fichajes. Incluso, distintas informaciones apuntan a que las conversaciones para una futura renovación siguen sobre la mesa, reflejando la buena relación entre el jugador y la institución bávara.